Dibintangi Jang Dong Yoon dan Seol In Ah, Drakor Oasis Bakal Tayang di TV

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea berjudul Oasis akan tayang di NET TV mulai 5 Agustus 2023, pukul 19.00 WIB setiap Senin sampai Jumat.

Adapun drakor hits ini dibintangi oleh peraih penghargaan Excellent Actor dan Excellent Actress dalam ajang KBS Drama Awards 2019 yaitu Jang Dong Yoon dan Seol In Ah.

Drama Oasis berkisah tentang dua sahabat di sebuah kota kecil di Provinsi Jeolla, Lee Doo Hak (Jang Dong Yoon) dan Choi Cheol Woong (Choi Yeong Woo), menjalani masa SMA.

Namun, hidup mereka berubah selamanya ketika Oh Jung Shin (Seol In Ah), gadis dari Seoul yang datang ke kehidupan mereka.

Ketiganya dengan cepat menjadi teman dekat, tetapi seiring berjalannya waktu, kedua anak laki-laki ini mengembangkan perasaan romantis untuk Oh Jung Shin, memicu persaingan cinta di antara mereka.

Maka itu ketiganya terikat cinta segitiga.

Selain Oasis, akan pula tayang drama Cinderella and Four Knights mulai 2 Agustus 2023, tayang setiap hari pukul 17.00 WIB.

Cinderella and Four Knights merupakan drama garapan Kwon Hyuk Chan yang diadaptasi dari novel laris berjudul Baek Myo.