TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Love Of My Life yang dipopulerkan oleh grup band Queen.

Lagu ini masuk dalam album A Night at the Opera yang dirilis pada tahun 1975.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu I Want To Hold Your Hand - The Beatles: Oh yeah, I´ll Tell You Something

Berikut lirik dan terjemahan lagu Love Of My Life - Queen:

Love of my life, you've hurt me,

Cinta dalam hidupku, kau menyakitiku,.

You've broken my heart and now you leave me.

Kau patahkan hatiku dan sekarang kau tinggalkan aku.

Love of my life can't you see,

Cintaku tidak bisakah kau lihat,

Bring it back, bring it back,

Bawa itu kembali, bawa kembali,

Don't take it away from me because you don't know what it means to me.

Jangan mengambilnya dariku karena kau tidak tahu artinya bagiku

Love of my life, don't leave me,

Cinta dalam hidupku, jangan tinggalkan aku,

You've stolen my love, you now desert me,

Kau telah dicuri cintaku, kau sekarang meninggalkanku,

Love of my life, can't you see,

Cinta hidupku, tidak bisakah kau lihat,

Bring it back, bring it back,

Bawa itu kembali, bawalah kembali,

Don't take it away from me because you don't know what it means to me.

Jangan mengambilnya dariku karena kau tidak tahu apa artinya bagiku.

You will remember

Kau akan ingat

When this is blown over

Bila ini berakhir

And everything's all by the way

Dan semuanya berlalu

When I grow older

Ketika aku menua

I will be there at your side to remind you how I still love you, I still love you.

Aku akan berada di sana di sisimu untuk mengingatkanmu betapa aku masih mencintaimu, aku masih mencintaimu.

Hurry back, hurry back,

Kembali, cepat kembali,

Please, bring it back home to me because you don't know what it means to me.

Tolong, membawanya kembali ke rumah untukku karena kau tidak tahu apa artinya bagiku.

Love of my life

Love of my life

Cinta dari hidupku

(Tribunnews.com)