Lirik Lagu dan Terjemahan Best Night Of Your Life - Olly Murs: I Got Good Hair and Bad Behaviour

Inilah lirik lagu dan terjemahan Best Night Of Your Life yang dipopulerkan oleh Olly Murs.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut liril lagu dan terjemahan Best Night Of Your Life yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Inggris, Olly Murs.

Lagu Best Night Of Your Life dirilis pada 2 Desember 2022 dalam album yang bertajuk 'Marry Me'.

Lirik lagu Best Night Of Your Life ditulis oleh Olly Murs bersama Jessica Agombar dan David Alexander Stewart.

Sejak pertama kali dirilis lagu Best Night Of Your Life milik Olly Murs itu telah ditonton sebanyak 49 ribu kali di YouTube, Senin (31/7/2023).

Simak liril lagu Best Night Of Your Life lengkap dengan terjemahan bahasa indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu Yayo - Lana Del Rey, Disertai dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

Let me entertain ya

Biarkan aku menghiburmu

I can introduce ya to the danger, oh-oh-ah

Aku bisa memperkenalkanmu pada bahaya, oh-oh-ah

Read it in the papers

Bacalah di koran

I got good hair and bad behaviour

Rambutku bagus, perilakuku buruk

Ya hear it on the radio

Kau mendengarnya di radio

Ya hear it on the stereo

Kau mendengarnya di stereo

Ya hear it on the oh, ah

Kau mendengarnya di oh, ah

We can paint the midnight gold

Kita bisa warnai tengah malam dengan warna emas

I think that I'm about to blow

Kurasa aku hendak meledak