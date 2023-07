Maria Selena Akui Trauma karena Gagal Dinikahi Pilot Bule

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model dan presenter Maria Selena dikabarkan gagal menikah dengan Pilot bule yang menjadi kekasihnya beberapa waktu lalu.

Padahal, Maria Selena dengan Pilot bule mantan kekasihnya itu sudah melangsungkan lamaran tahun 2019, namun hubungan mereka kandas di tahun 2021.

Maria Selena membenarkan kabar dirinya batal dinikahi seorang pilot bule yang kini menjadi mantan kekasihnya.

Maria Selena gagal dinikahi pilot bule. Ia dan mantan kekasihnya itu sudah melangsungkan lamaran tahun 2019, namun hubungan mereka kandas di tahun 2021.

"Kalau ditanya, iya (batal nikah). Cuma aku saat ini sudah enjoy dan fokus sama dirimu sendiri," kata Maria Selena ketika ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (30/7/2023).

Maria mengakui batal dinikaui pilot bule itu jadi hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Bahkan ia sampai trauma dalam menjalani sebuah hubungan.

"Bohong kalau gak ada trauma. Kalau traumatis banget engga jadi hati hati aja. Trauma ada, ya gak gampang lah," ucap wanita yang kini berusia 32 tahun itu.

Puteri Indonesia 2011 itu pun sudah bangkit dari kegalauan panjang karena batal menikah, dan sudah bisa berdiri untuk melupakan trauma berat di masa lalu.

"Intinya sekarang aku single. Semua berkat teman-temanku di Bali yang jadi support system terbaik buat aku selama ini, sampai akhirnya aku bisa menjalani hidup dan mendirikan beberapa bisnis di Bali," jelasnya.

Maria Selena merasa batal dinikahi pilot bule membuatnya banyak mendapatkan pelajaran hidup. Tapi tetap tak memasang target untuk melepas masa lajangnya

"Balik lagi, ketika gak jadi malah masang target maksimal nikah usia berapa gitu. Masalah itu ngajarin aku buat go with the flow, bikin aku punya prinsip yang kuat," ujar Maria Selena. (ARI).