Rashilla Diva Ceritakan Kisah Cinta yang Manis Lewat Single “Only You”

TRIBUNNEWS.COM - Difa Raisa Ashilla Putri atau Rashilla Diva adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Bandung.

Ia kerap membuat konten musik dan telah merilis dua buah lagu. Single pertamanya bertajuk "Maaf" telah rilis pada tahun 2018 dan single keduanya "Jatuh Cinta" rilis pada tahun 2022.

Kini pada tahun 2023 ia kembali merilis single yang berjudul "Only You".

"Only You" terinspirasi dari kisah nyata salah satu penulis lagu ini yaitu Veranica, di mana ia menceritakan perjalanan cinta sepasang kekasih yang mana mereka telah menjalin cinta dari masa kuliah hingga menjadi sepasang Suami Istri.

Lagu ini bercerita dari sudut pandang si perempuan yang mana ia mengungkapkan perasaan syukur karena mendapatkan sosok laki-laki yang tepat untuk menjadi suami sekaligus seorang ayah.

Berawal dari berkenalan di Aula Kampus yang kemudian dilanjutkan pacaran meski sempat LDR dan hampir putus karena banyak cobaan yang menerpa hubungan mereka.

Hingga pada akhirnya mereka berhasil bertahan hingga menikah dan memiliki seorang anak yang bernama Ben.

Ben pun mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur karena telah memiliki seorang ayah yang hebat, yang selalu memiliki waktu untuk bermain bersama Ben.

LIRIK

Verse:

Kala itu kali pertama ku melihat wajahmu

Di bawah tangga aula kampus jadi saksi bisu

Dengan malu kau datang menghampiri diriku

Sambil gemetaran kau meminta nomor telpon ku

Hati kita pun perlahan mulai menyatu

Meski jarak menjadi halangan kala itu

Bimbang ragu mulai tumbuh satu persatu

Sempat berpikir tuk pergi menjauh darimu

Pre-chorus:

Tapi kau yakini diriku

Tiada ragu dari mulutmu

Hingga kau berjanji kepadaku

Tuk jadi pasangan hidupku woouwoo

Chorus:

Ku bahagia bisa bersama kamu

We’re gonna build the future together

Bahagia bersama buah hati kita

Always be with you, forever

Bridge:

ben says, he is lucky to have you

as his father

and i say, i am lucky to have you

as my husband, only you