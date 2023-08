Angus Cloud, Pemeran Serial Euphoria Meninggal Dunia di Usia 25 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Angus Cloud meninggal dunia pada usia 25 tahun.

Aktor yang berperan sebagai Fezco "Fez" O'Neill di serial HBO 'Euphoria' menghembuskan napas terakhrinya pada Senin, 31 Juli 2023, kemarin.

Humas Cloud, Cait Bailey mengatakan Angus Cloud meninggal di rumah keluarganya di Oakland, California.

Dalam sebuah pernyataan, keluarga Angus Cloud mengucapkan selamat tinggal kepada sang aktor.

“Dengan hati terberat kami harus mengucapkan selamat tinggal kepada manusia yang luar biasa hari ini,” kata keluarga Cloud, dikutip dari The Guardian.

"Sebagai seorang seniman, teman, saudara laki-laki dan anak laki-laki, Angus sangat istimewa bagi kami semua dalam banyak hal,"

Aktor Angus Cloud

Baca juga: HBO Max Umumkan Seri Prekuel Game of Thrones A Knight of the Seven Kingdoms

Sebelumnya, Angus Cloud sedang berjuang karena baru saja kehilangan sang ayah.

"Minggu lalu dia menguburkan ayahnya dan berjuang keras dengan kehilangan ini."

"Satu-satunya kenyamanan yang kami miliki adalah mengetahui bahwa Angus kini bersatu kembali dengan ayahnya, yang merupakan sahabatnya."

Selama ini, keluarga mengenal Angus Cloud sebagai sosok yang terbuka dengan kesehatan mentalnya.

"Angus terbuka tentang pertempurannya dengan kesehatan mental dan kami berharap kematiannya dapat menjadi pengingat bagi orang lain bahwa mereka tidak sendirian dan tidak boleh melawan ini sendiri dalam diam".

Terakhir, pihak keluarga berharap orang-orang mengenal Angus Cloud sebagai sosok yang humoris dan memiliki cinta kasih bagi banyak orang.

“Kami berharap dunia mengingatnya karena humor, tawa, dan cintanya untuk semua orang. Kami meminta privasi saat ini karena kami masih memproses kerugian yang menghancurkan ini," tutup pihak keluarga.

Sebelumnya, pada pukul 11.30 waktu setempat, Departemen Pemadam Kebakaran Oakland mengatakan pihaknya menanggapi keadaan darurat medis.