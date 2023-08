Jaz Hingga Yovie & Nuno Remake Video Klip Lagu 'Kita' Milik Sheila On 7 Dalam SMEI Project

Momen SMEI Project saat syuting remake music video 'Kita' milik Sheila On 7.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan penyanyi dan musisi terlibat dalam pembuatan remake musik video lagu 'Kita' milik Sheila on 7. SMEI Project (Sony Music Entertainment Indonesia) membawa sejumlah musisi ternama tanah air untuk membawakan kembali lagu 'Kita'.

Artis yang terlibat yakni Yovie and Nuno, Jaz, Terry Shahab, Aruma, Aziz Hedra, Mezzaluna, Amora Lemos, Haykal, Jesenn, Raissa Ramadhani, Fatin, Meiska, Mea, Elma Dea, Winaya, Andrea Tanzil, Angie Zelena, Vianty Arvy, More on Mumbles, Maira, Rakha, Janita Gabriela dan Yogie Nandes.

"Sutradaranya sama dengan sutradara mv-nya Sheila on 7 dulu, yang bernama Eko Kristianto. Ini konsep mv-nya remake dengan mv lamanya Sheila On 7 lagu 'Kita'," ujar Aziz Hedra kepada awak media, Senin (31/7/2023).

SMEI Project membuat remake musik video 'Kita' dengan tetap menghadirkan sebuah nuansa nostalgia di dalamnya. Lagu Kita versi SMEI Project sudah sempat dibawakan dalam beberapa event yang mereka hadiri.

Sekedar informasi Sheila on 7 pertama kali dikenal dan mendapatkan hati dari pecinta musik Indonesia lewat lagu Kita yang dirilis pada 1999, dan masuk dalam album pertama Sheila on 7.

Album pertama yang hanya bertitel 'Sheila On 7' itu terjual mencapai 1,5 juta keping termasuk dari beberapa negara tetangga.