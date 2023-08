Lirik Lagu dan Terjemahan I WANT YOUR LOVE - TREASURE: I, I, I, I Want you, What About You?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu I WANT YOUR LOVE milik TREASURE yang dilengkapi dengan terjemahan Indonesianya.

Boy group TREASURE naungan YGE ini sudah melangsungkan comeback perdana mereka di tahun ini, dengan merilis REBOOT (2023) pada Jumat lalu (28/7/23).

Melalui full-album kedua tersebut, TREASURE merilis 10 lagu baru kepada para penggemarnya, salah satunya adalah I WANT YOUR LOVE.

Beberapa anggota TREASURE, yaitu Junkyu, Haruto, dan Choi Hyunsuk bahkan turut berpartisipasi dalam pembuatan lirik serta composing lagu tersebut.

Simak lirik lagu I WANT YOUR LOVE - TREASURE berikut ini:

I wanna know you, ooh, neon naui fantasy

Kkumsoge déjà vu (Déjà vu)

Let me crazy, bulcheoreom tago sipeo

Neoegeman malhae to you

My heart is going bomb, nae simjangeun chumeul chwo

Poppin', poppin', hit this drum

You're my rhythm, ah, yeah

Salmyeosi nuneul kkamppak

Imyeon eopseojyeo kkamjjak

Nal jeongmal michige mandeureo, baby

Woah, I just wanna know if you feel it too

Neodo nawa gatdamyeon show me your proof

Malhaejwo, yes or no, I can't take control

Na jom sum swige haejwo, woah

I want your love

Yeah, want your, want your love

Don't kill my vibe

I'm never gonna stop

I want your love

Yеah, want your, want your love

Oh, my, oh, my

You're gonna be thе one

Hey, babe

I, I, I, I want you, what about you?

Zoom, zoom, seumyeodeureo neoraneun sup, ooh-ooh

Give it to me utopia

Nan born again-gain-gain

Nae simjang kungkung bounce

Nalli nasseo, like party rock

Eodumppunideon nae sale bichi hwak

'Cause of you

I bameun areumdawo, we got no problem

Geokjeong ttawin burn it, just tell me true

Sesangeun uril wonhae 'cause we got something

I bamui juingongeun just me and you

Woah, I just wanna know if you feel it too

Neodo nawa gatdamyeon show me your proof

Malhaejwo, yes or no, I can't take control

Na jom sum swige haejwo, woah

I want your love

Yeah, want your, want your love

Don't kill my vibe

I'm never gonna stop

I want your love

Yeah, want your, want your love

Oh, my, oh, my

You're gonna be the one