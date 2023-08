Rekomendasi Tayangan Terbaru Netflix Agustus 2023, Live Action One Piece hingga Buya Hamka Vol. 1

Film Buya Hamka| Akan ada live action manga One Piece, film Buya Hamka Vol. 1, drama Korea Behind Your Touch di Netflix edisi Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Agustus 2023, bersiaplah untuk deretan tayangan terbaru di Netflix.

Akan ada live action manga One Piece, film Buya Hamka Vol. 1, drama Korea Behind Your Touch hingga serial The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2.

Bersiaplah terpukau akan film action-thriller Heart of Stone yang akan tayang pada 11 Agustus.

Heart of Stone mengisahkan tentang seorang agen intelijen badan penjaga perdamaian dunia yang misterius .

Ia berusaha keras untuk mencegah seorang peretas mencuri senjata mereka yang paling berharga dan berbahaya.

Lalu ada film The Monkey King yang akan tayang pada 18 Agustus.

Drama Korea Behind Your Touch. (mydramalist)

Kisah si monyet pemilik tongkat yang bekerja sama dengan seorang gadis muda dalam perjalanan epik untuk mencari keabadian.

Ia melawan para siluman, naga, dewa dan egonya sendiri.

Salah satu serial yang paling dinantikan tahun ini akan mulai tayang pada 31 Agustus.

One Piece merupakan versi live-action dari kisah petualangan bajak laut yang diangkat dari manga laris karya Eiichiro Oda.

Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy dalam One Piece Live Action (YouTube Netflix)

Simak rekomendasi lain yang akan tayang di bulan Agustus di bawah ini!

-- REKOMENDASI TAYANGAN INDONESIA --

Jomblo

Tanggal tayang: 10 Agustus