Chord Gitar dan Lirik Lagu Alay - Lolita, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu berjudul Alay, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu berjudul Alay merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Lolita.

Alay sendiri diketahui adalah singkatan dari 'anak layangan' atau berarti anak yang gaul dan suka bermain atau pergi ke tongkrongan.

Lagu Alay pertama kali dirilis pada Agustus 2011 silam.

Kini lagu Alay kembali viral di sosial media, dan kerap menjadi sound populer di TikTok.

Lagu yang dipopulerkan oleh Lolita ini, liriknya ditulis oleh Tjahjadi Djajanata dan Ishak.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Alay - Lolita:

Intro :

C Em Am G F G Em Am F G C

C Em

alay anak layangan

Am G

nongkrong pinggir jalan sama teman-teman

F G Em Am F G C

dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayaban

C Em

alay gaya kaya artis

Am G

sok selebritis, norak norak abis

F G Em Am

pilihannya najis, aduh aduh narsis

F G C

alay… jangan lebay plis

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

C Em

alay anak layangan

Am G

nongkrong pinggir jalan sama teman-teman

F G Em Am F G C

dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayaban

C Em

alay gaya kaya artis

Am G

sok selebritis, norak norak abis

F G Em Am

pilihannya najis, aduh aduh narsis

F G C

alay… jangan lebay plis

C Em Am G

alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay

F G Em Am

alay orang bilang anak layangan

F G C

kampungan gayanya sok sokan

(Tribunnews.com)