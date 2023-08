Chord Gitar dan Lirik Lagu Qomarun - Sabyan: Qomarun Sindan Nabi Qomarun

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Qomarun yang dipopulerkan oleh Sabyan.

Lagu Qomarun ini merupakan lagu yang dibawakan grup musik gambus asal tanah air, Sabyan.

Lagu ini pertama kali dibawakan dan dipopulerkan penyanyi asal Mesir, Mostafa Atef.

Kemudian lagu ini dibawakan ulang oleh grup musik yang terkenal lewat vokalis Nissa tersebut.

Berikut lirik dan chord lagu Qomarun yang dinyanyikan Sabyan:

C D

qamarun . . qamarun . .

Am G

qamarun sindan nabi qamarun . .

C D

wajamil . . wajamil . .

Am G

wajamil sidnan nabi wajamil . .

C D

qamarun . . qamarun . .

Am G

qamarun sindan nabi qamarun . .

C D

wajamil . . wajamil . .

Am G

wajamil sidnan nabi wajamil . .

Bm

wakafful mustafa kalwardi nadi . .

Am Bm

allah allah

Bm

wa itruhahyabqa iza massat ayadi . .

Am Bm

allah allah

Bm

wakafful mustafa kalwardi nadi . .

Am Bm

allah allah

Bm

wa itruhahyabqa iza massat ayadi . .

Am Bm

allah allah , woo . .

D Am

wa amma nawaluha kullal ’ibadi

Bm

wa amma nawaluha kullal ’ibadi

D Am

wa amma nawaluha kullal ’ibadi

Bm

habibullahiya khoirol baro yaa . .

C D

qamarun . . qamarun . .

Am G

qamarun sindan nabi qamarun . .

C D

wajamil . . wajamil . .

Am G

wajamil sidnan nabi wajamil . .

Bm

walazillullahu bal kananura . .

Am Bm

allah allah

Bm

tanalash syamsaminhu wal budura . .

Am Bm

allah allah

Bm

walazillullahu bal kananura . .

Am Bm

allah allah

Bm

tanalash syamsaminhu wal budura . .

Am Bm

allah allah , woo . .

D Am Bm

walam yakunil huda laula zuhura

(Tribunnews.com)