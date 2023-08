Chord Gitar dan Lirik Lagu Pepatah - Rizky Febian: Aku Tak Minta Apa-apa Ku Ingin Kau Slalu Menemani

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Pepatah ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Rizky Febian.

Lagu tersebut telah dirilis pada 26 November 2021 dalam kanal YouTube resmi Rizky Febian.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Pepatah - Rizky Febian:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Luka - Rizky Febian ft Gangga: dan Tak Lagi Sama Caraku Memandang Luka

Capo di fret 3

Intro : D Am G C A

D Am

sekian lama ku sendiri..

G

hampa hati pun terasa..

C A

ingin hati memiliki.. ooh..

D Am

ku ingat kata pepatah..

G

cinta sejati kan datang..

C A

di waktu yang tidak tepat..

D Am

lalu kau datang padaku..

G

lemparkan senyum manismu..

C A

buat hati ku terpikat..

Em

o oo oh..

Am D G C A

terpesonanya ku dibuatmu.. slalu..

Em

o oo oh..

Am D G

kan ku buktikan semuanya padamu..

A

dengarkan isi hati..

Reff :

D

aku tak minta apa-apa

Am G C A

ku ingin kau slalu menemani..

D

temanilah dan lengkapi

Am G

ruang waktu yang kan jadi saksinya..

C A

ooooh...

Int. D Am Em-D#m

D Am

ku ingat kata pepatah..

G

cinta sejati kan datang..

C A

di waktu yang tidak tepat.. ouwo ooh..

D Am

lalu kau datang padaku..

G

lemparkan senyum manismu..

C A

buat hati ku terpikat..

Em

o oo oh..

Am D G C A

terpesonanya ku dibuatmu.. slalu..

Em

dan o ooh..

Am D G

kan ku buktikan semuanya padamu..

A

dengarkan isi hati..

Reff :

D

aku tak minta apa-apa

Am G C A

ku ingin kau slalu menemani..

D

temanilah dan lengkapi

Am G

ruang waktu yang kan jadi saksinya..

C A

ooo oooh..

Musik : C Bm C Bm

C Bm Em F#..

Reff :

D

aku tak minta apa-apa

Am G C A

ku ingin kau slalu menemani..

D

temanilah dan lengkapi

Am G C A

ruang waktu yang kan jadi saksinya..

D

(aku tak minta apa-apa)

dan berikan semua..

Am G C A

(ku ingin kau slalu menemani..)

membuatku terpikat..

D

(temanilah dan lengkapi)

dan temani..

Am G

(ruang waktu yang kan jadi saksinya..)

ka hooo..

C A

hooo ooo ohouwoh...

(Tribunnews.com)