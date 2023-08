Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Seperti Yang Kau Ingini - Nikita OST Buku Harian Nayla

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu rohani Seperti Yang Kau Ingini yang dinyanyikan Nikita.

Lagu Seperti Yang Kau Ingini menjadi ost sinetron serial Natal, Buku Harian Nayla, yang tayang pada 2006 lalu.

Sinetron Buku Harian Nayla dibintangi oleh Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia Wijaya.

Intro : C Em F G

C Em

Bukan dengan barang

Am G F

fana Kau membayar dosaku

Dm Em

Dengan darah yang

F G

mahal tiada noda dan cela

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Karena Salib-Mu, Lagu Rohani yang Cocok Dinyanyikan Saat Jumat Agung dan Paskah

C Em

Bukan dengan emas

Am G F

perak Kau menebus diriku

Dm Em

Oleh segenap kasih

F G

dan pengorbananMu

Reff :

C Em Am

Ku telah mati dan tinggalkan

Em

cara hidupku yang lama

F C Am

Semuanya sia-sia

Bb G

dan tak berarti lagi

C Em Am

Hidup ini kuletakkan

Em

pada mezbahMu ya Tuhan

F C

Jadilah padaku

G C

seperti yang Kau ingini

Interlude : C Am F G

Reff :

C Em Am

Ku telah mati dan tinggalkan

Em

cara hidupku yang lama

F C Am

Semuanya sia-sia

Bb G

dan tak berarti lagi

C Em Am

Hidup ini kuletakkan

Em

pada mezbahMu ya Tuhan

F C

Jadilah padaku

G C

seperti yang Kau ingini

(Tribunnews.com)