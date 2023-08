Chord Gitar dan Lirik Lagu Sekali Lagi - Sheila On 7: Jika Hidup Harus Berputar Biarlah Berputar

Chord gitar dan lirik lagu Sekali Lagi yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Sekali Lagi yang dipopulerkan oleh grup band Sheila On 7.

Lagu ini masuk dalam album Jalan Terus yang dirilis pada tahun 2005.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sekali Lagi - Sheila On 7:

Intro D A G A



D A

Waktu itu pukul tujuh malam aku datang menjemputmu

G A

Di bangku taman aku menunggu hingga kau selesai berdandan

D Bm

Kita telusuri jejak jejak malam yang bertabur bintang

G A

Semakin berat hatimu untuk kan ku lepaskan

Intro D A G A

D A

Tapi kini keadaan hidupku telah jauh berbeda

G A

Tak ada lagi hati yang aku tunggu tuk selesai berdandan

D Bm

Aku telusuri jejak jejak malam yang bertabur bintang

G A

Semakin berat hatimu untuk aku lupakan

C G D

Tak pernah aku menyangka

G C

Jauh ingin aku melangkah

G D

Tak pernah aku menyangka

G C G A

Sejauh ini aku terluka.... hoowoo..



Reff

D

Jika hidup harus berputar

G

Biarlah berputar

Bm A G

Akan ada harapan, sekali lagi

G

Seperti dulu..

Intro D A G A (2x)

C G D

Tak pernah aku menyangka

G C

Jauh ingin aku melangkah

G D

Tak pernah aku menyangka

G C G A

Sejauh ini aku terluka.... hoowoo..

Reff

D

Jika hidup harus berputar

G

Biarlah berputar

Bm A G

Akan ada harapan, sekali lagi

G

Seperti dulu..



D

Karna hidup harus berputar

G

Biarlah berputar

Bm A G

Akan ada harapan, sekali lagi

A Bm

Seperti dulu, sekali lagi

G A

Seperti dulu, sekali lagi..

(Tribunnews.com)