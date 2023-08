TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Sia Sia Mengharap Cintamu dari Gustrian Geno.

Chord gitar Sia Sia Mengharap Cintamu pada artikel ini dimainkan dari kunci Am.

Kunci Gitar Sia Sia Mengharap Cintamu - Gustrian Geno

[Intro] Am G F E

Am G F E

Am G

percuma.. sia sia..

F G Am E

diriku mengharap cinta darimu..

Am G

kini.. ku sadari..

F G Am

dirimu tak punya rasa untukku..

Dm

perjuanganku..

Am

tak pernah bernilai di matamu..

G C

cintaku.. seakan tak berharga..

Dm

dalam tangismu..

Am

akulah yang selalu ada..

G E

aku kecewa.. mengapa kau pilih dia..

[Reff]

Am

tidakkah kau rasakan

Dm

getaran cinta yang telah kuberikan

G

ataukah kau sengaja

F -G Am E

permainkan diriku..

Am

haruskah kurelakan

Dm

dirimu yang selama ini kuharapkan

G

jujur aku terluka

F -G Am

melihat kau bersamanya..

Dm Am

musnah sudah harapan cinta

G C

yang kuharap selama ini..

Dm Am

kini senanglah kau bersamanya

G Am

tinggal aku di dalam sepi..

[Musik] Am G F E

Am G F E

Am G

kini.. ku sadari..

F G Am

dirimu tak punya rasa untukku..

Dm

perjuanganku..

Am

tak pernah bernilai di matamu..

G C

cintaku.. seakan tak berharga..

Dm

dalam tangismu..

Am

akulah yang selalu ada..

G E

aku kecewa.. mengapa kau pilih dia..

[Reff]

Am

tidakkah kau rasakan

Dm

getaran cinta yang telah kuberikan

G

ataukah kau sengaja

F -G Am E

permainkan diriku..

Am

haruskah kurelakan

Dm

dirimu yang selama ini kuharapkan

G

jujur aku terluka

F -G Am

melihat kau bersamanya..

Dm Am

musnah sudah harapan cinta

G C

yang kuharap selama ini..

Dm Am

kini senanglah kau bersamanya

G Am

tinggal aku di dalam sepi..

[Outro] Am G F E

