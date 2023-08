Lirik Lagu dan Terjemahan Cry Baby - Demi Lovato: You Love Me So Good

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Cry Baby yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Demi Lovato.

Lagu Cry Baby dirilis pada tahun 2017 dalam album keenam Demi Lovato yang bertajuk "Tell Me You'.

Demi Lovato merilis lagu Cry Baby yang memiliki genre musik pop itu melalui label rekaman Hollywood Records.

Simak lirik lagu Cry Baby lengkap dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

All I ever really wanted was someone to love me this good

Yang benar-benar kuinginkan hanyalah seseorang yang mencintaiku sebaik ini

You love me so good

Kau mencintaiku dengan sangat baik

Everybody knows I'm capable of breaking hearts like I've done

Semua orang tahu aku bisa patahkan hati seperti yang tlah kulakukan

I've scarred more than one

Aku tlah melukai lebih dari satu hati

I, I, I

Aku, aku, aku

You and I

Kau dan aku

Get along like thunder and the rain

Serasi bak guntur dan hujan

You, ooh, ooh

Kau, ooh, ooh

Make me feel everything, even when it's pain

Membuatku rasakan segalanya, termasuk rasa sakit

Congratulations, celebration

Selamat, perayaan