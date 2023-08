Rekomendasi Tayangan Prime Video Agustus 2023: Film See Hear Love, Khanzab & Serial The Killing Vote

Akan ada kisah cinta mengharukan di See Hear Love, ketegangan film thriller Korea The Killing Vote dan film horor Khanzab di Prime Video Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Sambut bulan Agustus dengan berbagai tayangan terbaru di Prime Video.

Akan ada kisah cinta mengharukan di See Hear Love, keseruan pasangan jelang momen sakral mereka di Shotgun Wedding dan eksplorasi duniai fantasi bersama The Wheel of Time Season 2.

Jangan lewatkan pula ketegangan film thriller Korea The Killing Vote dan film horor Khanzab.

1. The Lost Flowers of Alice Hart

Tanggal tayang: 3 Agustus 2023

The Lost Flowers of Alice Hart

Pertama ada serial The Lost Flowers of Alice Hart musim pertama yang dibuat berdasarkan novel karya Holly Ringland.

Serial The Lost Flowers of Alice Hart dibintangi oleh Sigourney Weaver dan Alycia Debnam-Carey.

Serial ini menceritakan kisah emosional Alice Hart (Alycia Debnam-Carey) yang sangat memikat.

Alice yang kala berusia 9 tahun, secara tragis kehilangan orang tuanya dalam kebakaran misterius.

Dia kemudian harus tinggal bersama neneknya, June Hart (Sigourney Weaver), di perkebunan bunga Thornfield.

Diam-diam, Alice mengetahui rahasia dalam tentang masa lalu dirinya dan keluarganya.

Berlatar di wilayah Australia dengan pemandangan yang menakjubkan.

Siap-siap dimanjakan dengan visual bunga liar serta tanaman asli yang seakan mampu mengekspresikan makna tersirat, drama keluarga yang memikat ini berlangsung selama beberapa dekade.

Perjalanan Alice saat dia tumbuh dari masa lalunya yang rumit hingga mencapai titik klimaks saat dia menemukan dirinya berjuang untuk hidupnya dengan melawan pria yang dicintainya.