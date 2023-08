Sinopsis Drama Korea The First Responders Season 2, Tayang 4 Agustus 2023

Sinopsis drama Korea The First Responders Season 2.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Korea The First Responders Season 2 beserta daftar pemainnya.

Drama The First Responders Season 2 dapat disaksikan mulai besok, Jumat (4/8/2023) di saluran televisi SBS dan Disney+ Hotsar.

Jadwal tayang drama yakni setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Pemeran utama dalam The First Responders Season 2 ada Kim Rae Won, Son Ho Jun, Gong Seung Yeon hingga Kang Gi Doong.

Mengusung genre aksi-thriller, drama ini menceritakan peningkatan kerja sama antara pemadam kebakaran, kepolisian, dan National Forensic Service (NFS).

Baca juga: 9 Drama Korea Tayang Agustus 2023, Ada My Dearest hingga Destined With You

Sinopsis The First Responders Season 2

The First Responders adalah sebuah drama tentang anggota kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim paramedis.

Mereka bersatu untuk membantu kota mereka dengan cara apa pun yang mereka bisa.

Pada Season 2, drama ini akan menampilkan kerja tim yang ditingkatkan antara pemadam kebakaran yang memadamkan api, kepolisian yang menangkap kejahatan, dan Layanan Forensik Nasional (NFS) yang menangkap bukti saat mereka menghadapi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dikutip dari leisurebyte, drama ini mengisahkan petugas polisi yang keras kepala dan keras kepala yang mengikuti cara tidak konvensional untuk menyelesaikan berbagai kasus yang mustahil.

Bersama dengan dua petugas pemadam kebakaran, Bong Do-jin dan Song Seol, ketiganya membantu dan bekerja sama untuk menyelamatkan korban yang tidak bersalah dan memberi mereka keadilan.

Sinopsis The First Responders Season 2.

Tim produksi berkomentar bahwa cerita pada Season 2 ini aku mengungkap misteri yang ada pada Season 1.

“Misteri yang tertutup rapat di Season 1 akan terungkap satu per satu di 'The First Responders 2.'"

"Perhatikan bagaimana kisah Jin Ho Gae dan Song Seol, yang terjerat satu sama lain sebagai 'orang dengan hubungan khusus', akan terungkap di Season 2,” ujar tim produksi dikutip dari Soompi.

Baca juga: Sinopsis Film Meg 2: The Trench, Aksi Jason Statham Hadapi Ancaman Hiu Megalodon, Tayang di Bioskop