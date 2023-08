3 Tahun Vakum Nyanyi, Tata Janeeta Bakal Rilis Album Bertajuk The Best of Tata Janeeta

Setelah tiga tahun vacum bernyanyi, Tata Janeeta akan comeback dengan merilsi album baru bertajuk The Best of Tata Janeeta.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah tiga tahun vakum, Tata Janeeta akhirnya memutuskan untuk comeback ke dunia tarik suara.

Tata Janeeta menandai comebacknya dengan merilis 10 single lagu di sebuah album bertajuk The Best of Tata Janeeta.

Usut punya usut, keinginan Tata Janeeta yang berencana untuk melakukan comeback tersebut lantaran ketiga buah hatinya.

Diakui oleh Tata Janeeta, dirinya akan kembali berkarier demi mencari rezeki untuk anak-anaknya.

Pengakuan tersebut dikatakan oleh Tata Janeeta saat menjadi bintang tamu dalam podcast YouTube Ngobrol Asix yang tayang, Kamis (3/8/2023).

"Sekarang adalah waktunya gue bangkit lagi setelah 3 tahun setengah nih gue vakum," ujar Tata Janeeta, dikutip dari Youtube NGOBROL ASIX, Jumat (4/8/2023).

Wanita berusia 40 tahun itu beranggapan bahwa sekarang merupakan waktu yang tepat untuk kembali bernyanyi.

"Gue rasa ini adalah waktu yang tepat ya kayaknya gue nggak bisa deh gue lama diam di gua," imbuhnya.

Tata Janeeta (Tangkapan layar kanal YouTube Ngobrol Asix)

Diakui oleh ibu tiga anak itu, dirinya akan kembali di dunia musik demi menghidupi ketiga buah hatinya.

"Gue juga harus fight gitu gue harus berjuang lagi untuk karir."

"Untuk bisa nyanyi lagi untuk bisa mencari lagi rezeki buat anak-anak gitu aja," terangnya.

Rencananya, album Tata Janeeta tersebut akan dirilis pada bulan Agustus tahun ini.

"Akhirnya di bulan Agustus aku akan ngeluarin single terbaru beserta album," ucapnya.

Album bertajuk The Best of Tata Janeeta tersebut berisikan 10 lagu yang pernah dinyanyikan oleh Tata Janeeta.

Tata Janeeta dan Ashanty (Tangkapan layar kanal YouTube Ngobrol Asix)

