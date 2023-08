Chord Gitar dan Lirik Lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus 1945, Diciptakan oleh Husein Mutahar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus 1945.

Lagu Hari Merdeka atau yang dikenal Tujuh Belas Agustus diciptakan oleh Husein Mutahar.

Lagu yang pasti dinyanyikan saat peringatan hari merdeka ini juga dikenal dengan judul Hari Merdeka.

[Intro] C-G-C-F-C-G-C C

C G C

Tujuh belas Agustus tahun empat lima

C G C

Itulah hari kemerdekaan kita

F C

Hari merdeka nusa dan bangsa

Am G

Hari lahirnya bangsa Indonesia

G F G

Merdeka

C G C

Sekali merdeka tetap merdeka

C G C

Selama hayat masih di kandung badan

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G F G

Mempertahankan Indonesia

C G C F

Kita tetap setia tetap setia

C G C

Membela negara kita

