Chord Gitar Semua Tentang Kita - NOAH, Ost Sinetron Cinta Tanpa Karena, Kunci Mudah Dimainkan

Lagu Semua Tentang Kita kembali di-remake dalam rangka 11 tahun perjalanan NOAH.

Tak hanya mengaransemen ulang lagu Semua Tentang Kita, video klip tembang ini pun diproduksi ulang.

Diketahui, lagu Semua Tentang Kita menjadi sountrack untuk sinetron Cinta Tanpa Karena.

Video klip Semua Tentang Kita jadi trending di YouTube Indonesia, Jumat (4/8/2023).

Hingga berita ini diturunkan, video klip terbaru Semua Tentang Kita telah disaksikan lebih dari 500 ribu kali.

Simak chord gitar dan lirik lagu Semua Tentang Kita dari NOAH dalam artikel ini.

Chord Gitar Semua Tentang Kita - Peterpan

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Instrumen: C G Am Em F C Am G [2x]

C G Am Em

Teringat Di Saat Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita

Reff 2:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Outro:

C G Am Em F C Am G

