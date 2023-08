Chord Iksan Skuter - Rindu Sahabat, Dimainkan dari Kunci G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Rindu Sahabat dari Iksan Skuter.

Chord gitar Rindu Sahabat pada artikel ini dimainkan dari kunci G.

Chord Gitar Rindu Sahabat - Iksan Skuter

[Intro]

G C G C G C D

G C D Em

Di manakah engkau berada

Bm C D

Sahabat lama yang kutunggu

G C D Em

Telah lama tak ada kabar

Bm C D

Darimu sahabat lamaku

[Instrumental]

G C D Em Bm C D

G C D Em

Aku rindu saat-saat kita

Bm C D

Lewati panjangnya malam

G C D Em

Menghisap rokok nikmati kopi

Bm C D

Bicara tentang cinta dan mati

[Bridge]

Bm C

Aku rindu semuanya

Bm C

Aku rindu semuanya

D

Sahabatku

[Chorus]

G Em

Aku harap kau datang

Am D

Menemani di sini

Bm Em Am D

Kan kubuatkan secangkir kopi

G Em

Menunggu pagi datang

Am D

Bicara kehidupan

Bm Em Am D

Bicara tentang semua...nya

G C D Em

Datanglah datang sahabat lama

Bm C D

Mencaci rusaknya dunia

G C D Em

Aku yakin harapan untuk kau kembali

Bm C D

Kau dengar lewat angin malam ini

[Bridge]

Bm C

Aku rindu semuanya

Bm C

Aku rindu semuanya

D

Sahabatku

[Chorus]

G Em

Aku harap kau datang

Am D

Menemani di sini

Bm Em Am D

Kan kubuatkan secangkir kopi

G Em

Menunggu pagi datang

Am D

Bicara kehidupan

Bm Em Am D

Bicara tentang semua...nya

E ..A F#m Bm E C#m

datanglah

F#m Bm E

aaa nanana naa

C#m F#m Bm E

huuuhhuuu uuuu

A F#m

Menunggu pagi datang

Bm E

Bicara kehidupan

C#m F#m Bm E

Bicara tentang semua...nya

[Outro]

A D A D A D E

(Tribunnews.com)