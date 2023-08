Lirik dan Terjemahan Lagu XXL - LANY: Backseat Secrets We Won't Ever Tell, I Miss You XXL

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu XXL yang dinyanyikan oleh LANY.

Lagu XXL merupakan single dalam album LANY mendatang bertajuk I Really Really Hope So yang akan rilis tahun ini.

Diketahui, official musik video lagu XXL telah dirilis di YouTube LANY pada 4 Agustus 2023.

Hingga Jumat (4/8/2023), official musik video lagu XXL telah ditonton lebih dari 38,9 ribu kali.

Lirik dan Terjemahan Lagu XXL - LANY:

[Verse 1]

All my favorite songs are from 2018

Semua lagu favoritku adalah dari 2018

We flew around the world with our small-town dreams

Kita terbang keliling dunia dengan impian kota kecil kita

You're a superstar and you wear it so well

Kau kini seorang superstar dan sangat cocok dengan itu

But nothin' like you in my hoodie XXL

Tapi tidak ada yang sebanding denganmu mengenakan hoodie XXL milikku

[Pre-Chorus]

Bloodstream full of desert lightnin'

Aliran darah penuh dengan petir gurun

Thank God I'm not drivin'

Terima kasih Tuhan, aku tidak mengemudi

A blur the whole way home

Buram sepanjang perjalanan pulang

[Chorus]

I still remember, I will forever

Aku masih ingat, aku akan selalu mengingat

Backseat secrets we won't ever tell, I miss you XXL

Rahasia di kursi belakang yang tidak akan pernah kita ceritakan, aku sangat merindukanmu

Miss Americana and all my friends love ya

Miss Americana dan semua teman-temanku menyukaimu

Back patio at the Bowery Hotel, I miss you XXL

Teras belakang di Bowery Hotel, aku sangat merindukanmu

[Verse 2]

You've been goin' out in the glitter and glow

Kau tampil dengan kelipan dan cahaya

Hollywood fades and it's startin' to show

Hollywood memudar dan segalanya mulai terlihat

I'm barely hangin' on and I'm lookin' for help

Aku kesulitan dan aku membutuhkan bantuan

Every night without you hurtin' XXL

Setiap malam tanpamu sangat menyakitkan

[Bridge]

Baby, we'll always have California

Sayang, kita akan selalu memiliki California

Half of me will always be waitin' for ya

Setengah jiwaku akan selalu menunggumu

[Outro]

Baby, we'll always have California

Sayang, kita akan selalu memiliki California

Half of me will always be waitin' for ya

Setengah jiwaku akan selalu menunggumu

Baby, we'll always have California

Sayang, kita akan selalu memiliki California

Half of me will always be waitin' for ya (I miss you XXL)

Setengah jiwaku akan selalu menunggumu (Aku sangat merindukanmu)

