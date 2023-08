Lirik Lagu dan Terjemahan Expectations - Anne Marie & Minnie GI-DLE: I Don't Need Your Expectations

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan terjemahan Expectations milik Anne Marie dan Minnie (G)I-DLE berikut ini.

Kolaborasi indah berhasil ditampilkan oleh Anne Marie dan Minnie (G)I-DLE melalui lagu Expectations.

Lagu tersebut sudah dirilis sejak tanggal 09 Maret 2023, lalu.

Berikut ini pun lirik lagu Expectations milik Anne Marie dan Minnie (G)I-DLE lengkap dengan terjemahannya:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan YOU & I - Anne Marie feat Khalid: So Why Dont We Stay Here?

[Verse 1]

There was a time when I couldn't

Stop loving you so much

Haven't seen that me for so long

Forgot I shouldn't care

I sang “Dum di di”

Who I used to be

Is not who I am, look at me

These dreams of mine

Do not need your advice or cheap blessing