Chord Jajalen Aku - Gilga Sahid, Kunci Gitar C, Siji Seng Tak Temoni Genah Jelas Ning Ngadepanku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Jajalen Aku yang dinyanyikan ulang oleh penyanyi Gilga Sahid.

Lagu Jajalen Aku merupakan karya ketiga dari 12 lagu di album Denny Caknan, bertajuk Kalih Welasku.

Kini, lagu tersebut dinyanyikan oleh Gilga dan live musiknya telah diunggah di kanal YouTube Denny Caknan.

Hingga Minggu (6/8/2023), video tersebut masuk daftar trending di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jajalen Aku - Gilga:

Intro: C Am C Am

Dm..Dm G

C Am

siji, seng tak temoni genah

F

jelas ning ngadepanku..

(ning ngadepanku..)

C Am

ayumu, nggawe aku sarwo salah

F

tingkah ning ngarepanmu..

Am Em

wit-witan do ngingeti..

F

(wit-witan ngingeti..)

C -G/B

lintang-lintange nyekseni..

Am Em

gemiricike banyu mili..

(banyu mili..)

F G

koyok to jelaske roso senengku..

Reff :

C

rasah mbok angen

G Am G

angen wong seng mbiyen nglarani

F

timbang ngeboti

C Dm G

ning nyatane mung diapusi.

C

jalalen aku

G Am G

wong seng opo anane iki

F C Dm

gemati.. ngangeni..

G (Am)

ra mungkin nglarani..

Musik : Am-Am -Dm G-G G-G

C-C -G/B C-G/B-Am Am-G-G

F G C..

Am Em

pripun dek? hahaa..

F C G

yen sios ngersa'ake sambung katresnan..

Dm F G C

hey, niki sampun cemepak wujude..

(ikiii kiieehhhh..!!)

Am Em

wit-witan do ngingeti..

F C -G/B (G-G#m)

lintang-lintange nyekseni..

Am Em

gemiricike banyu mili..

F G

koyok to jelaske roso senengku..

Reff :

C

rasah mbok angen

G Am G

angen wong seng mbiyen nglarani

F

timbang ngeboti

C Dm G

ning nyatane mung diapusi..

C

jalalen aku

G Am G

wong seng opo anane iki

F C Dm Em

gemati.. ngangeni..

F C Dm

gemati.. ngangeni..

G (C)

ra mungkin nglarani..

Outro :

C G Dm

hauwaaauwo..oo..

C G Dm

hauwaaauwo..oo..

C G

ayumu.. nggawe..

F

aku sarwo salah..

G C

salahmu.. ayu..