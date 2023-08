Foto Bareng Angga Yunanda, Ayu Azhari Sambut Antusias Penayangan Film Catatan Si Boy Versi Reboot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris senior Ayu Azhari menjadi tamu istimewa di Gala Premier film Catatan Si Boy versi 2023, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kehadirannya menuai perhatian karena ia pemeran karakter Nuke, kekasih Boy, pada film berjudul sama yang booming di tahun 1987.

Kala itu, ia beradu akting dengan Onky Alexander, Meriam Bellina, Dede Yusuf, dan almarhum Didi Petet.

Ayu Azhari pun antusias menyambut penayangan film Catatan Si Boy versi 2023.

"Wow!! Keren banget film #CatatanSiBoy. Selamat untuk semua pemeran film nya… I’m so proud of you all.. @hanungbramantyo Thank you for having me @mvppictures_id @mdpictures_official @filmcatatansiboy. Best wishes," tulisnya dalam keterangan postingan Instagramnya @ayukhadijahazhari, Minggu (6/7/2023).

Ia juga senang bisa bertemu dan foto bareng pemeran film Catatan Si Boy versi baru tersebut.

Ayu foto bareng Angga Yunanda si pemeran Boy. Kemudian foto bareng Syifa Hadju yang memerankan karakter Vera.

Jangan ketinggalan nonton di bioskop kesayangan Anda.. Coming soon," sambungnya.

Red Carpet, Gala Premier film Catatan Si Boy dihadiri semua pemain, sutradara dan produser.

Dengan konsep casual glamor, semua pemain yang hadir di antaranya Angga Yunanda, Syifa Hadju, Alyssa Daguise, Rebecca Klopper, Arya Vasco, Elmand, Lukman Sardi, Meriam Bellina, Mona Ratuliu, dan Marcella Zalianty datang untuk pemutaran film perdananya.

Selain para pemain, red carpet Catatan Si Boy reboot juga bertabur bintang karena dihadiri banyak artis sebagai tamu undangan untuk menyaksikan film garapan sutradara Hanung Bramantyo tersebut.

Untuk diketahui film Catatan Si Boy versi reboot merupakan buah kerjasama tiga rumah produksi, yakni MD Pictures, MVP Pictures, dan Dapur Film.