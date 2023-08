Lirik dan Terjemahan Lagu Speak Now - Taylor Swift: You Wish It Was Me, Don't You?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu 'Speak Now' yang dinyanyikan oleh Taylor Swift.

Taylor Swift telah merilis lagu 'Speak Now' pada 7 Juli 2023, lalu.

Perilisan ini bersamaan dengan album Taylor Swift dengan judul 'Speak Now (Taylor's Version)'

Album 'Speak Now (Taylor's Version)' ini adalah rekaman ulang dari album ketiga Taylor dengan judul sama yang dirilis pada tahun 2010.

Sejak dirilis, lagu 'Speak Now' hingga saat ini viral di TikTok.

Berikut Lirik Lagu Speak Now yang Dinyanyikan oleh Taylor Swift:

I am not the kind of girl

Who should be rudely barging in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

Who should be marrying the wrong girl

I sneak in and see your friends

And her snotty little family all dressed in pastel

And she is yelling at a bridesmaid

Somewhere back inside a room

Wearing a gown shaped like a pastry

This is surely not what you thought it would be

I lose myself in a daydream

Where I stand and say

Don't say yes, run away now

I'll meet you when you're out of the church at the back door

Don't wait, or say a single vow

You need to hear me out

And they said, "Speak now"

Fond gestures are exchanged

And the organ starts to play

A song that sounds like a death march

And I am hiding in the curtains

It seems that I was uninvited by your lovely bride-to-be

She floats down the aisle like a pageant queen

But I know you wish it was me

You wish it was me

Don't you?

Don't say yes, run away now

I'll meet you when you're out of the church at the back door

Don't wait, or say a single vow

You need to hear me out

And they said, "Speak now"

Don't say yes, run away now

I'll meet you when you're out of the church at the back door

Don't wait, or say a single vow

Your time is running out

And they said, "Speak now"

I hear the preacher say, "Speak now or forever hold your peace"

There's the silence, there's my last chance

I stand up with shaky hands, all eyes on me

Horrified looks from everyone in the room

But I'm only looking at you

I am not the kind of girl

Who should be rudely barging in on a white veil occasion

But you are not the kind of boy

Who should be marrying the wrong girl

So don't say yes, run away now

I'll meet you when you're out of the church at the back door

Don't wait, or say a single vow

You need to hear me out

And they said, "Speak now"

And you'll say, "Let's run away now"

I'll meet you when I'm out of my tux at the back door

Baby, I didn't say my vows

So glad you were around

When they said, "Speak now"

Terjemahan Lagu Speak Now yang Dinyanyikan oleh Taylor Swift:

Aku bukan gadis seperti itu

Siapa yang harus dengan kasar menerobos masuk pada acara tersebut

Tapi kamu bukan tipe anak laki-laki

Siapa yang seharusnya menikahi gadis yang salah

Aku menyelinap masuk dan melihat teman-temanmu

Dan keluarga kecilnya yang semuanya berpakaian pastel

Dan Dia berteriak pada pengiring pengantin

Di suatu tempat di dalam ruangan

Mengenakan gaun yang berbentuk seperti kue

Ini pasti bukan yang kamu pikirkan

Aku kehilangan diriku dalam lamunan

Di mana aku berdiri dan berkata

Jangan katakan ya, larilah sekarang

Aku akan menemuimu saat kau keluar dari gereja di pintu belakang

Jangan menunggu, atau mengucapkan satu sumpah pun

Kamu perlu mendengarkanku

Dan mereka berkata, "Bicaralah sekarang"

Gerakan yang dipertemukan

Dan organ mulai dimainkan

Sebuah lagu yang terdengar seperti mars kematian

Dan aku bersembunyi di tirai

Sepertinya aku tidak diundang oleh calon pengantinmu yang cantik

Dia mengapung di lorong seperti ratu kontes

Tapi aku tahu kau berharap itu aku

Kamu berharap itu aku

Bukan?

Jangan katakan ya, larilah sekarang

Aku akan menemuimu saat kau keluar dari gereja di pintu belakang

Jangan menunggu, atau mengucapkan satu sumpah pun

Kamu perlu mendengarkanku

Dan mereka berkata, "Bicaralah sekarang"

Jangan katakan ya, larilah sekarang

Aku akan menemuimu saat kau keluar dari gereja di pintu belakang

Jangan menunggu, atau mengucapkan satu sumpah pun

Waktumu hampir habis

Dan mereka berkata, "Bicaralah sekarang"

Aku mendengar pengkhotbah berkata, "Bicaralah sekarang atau diam selamanya"

Ada keheningan, ada kesempatan terakhirku

Aku berdiri dengan tangan gemetar, semua mata tertuju padaku

Tatapan ngeri dari semua orang di ruangan itu

Tapi aku hanya melihatmu

Aku bukan gadis seperti itu

Siapa yang harus dengan kasar menerobos masuk pada acara itu

Tapi kamu bukan tipe anak laki-laki

Siapa yang seharusnya menikahi gadis yang salah

Jadi jangan katakan ya, larilah sekarang

Aku akan menemuimu saat kau keluar dari gereja di pintu belakang

Jangan menunggu, atau mengucapkan satu sumpah pun

Kamu perlu mendengarkanku

Dan mereka berkata, "Bicaralah sekarang"

Dan kamu akan berkata, "Ayo lari sekarang"

Aku akan menemuimu saat aku keluar dari tuksedo di pintu belakang

Sayang, aku tidak mengucapkan sumpahku

Sangat senang kamu ada di sekitar

Saat mereka berkata, "Bicaralah sekarang"

(Tribunnews.com)