Chord Gitar dan Lirik Lagu Janji Menakne - Gilga Sahid ft Mira Putri: Janji Menakne Janji Ngenakne

TRIBUNNEWS.COM - Lagu bertajuk Janji Menakne ini populer dibawakan oleh penyanyi Gilga Sahid yang berduet dengan Mira Putri.

Berikut chord gitar dan Lirik Lagu Janji Menakne dari Gilga Sahid & Mira Putri :

Intro : C G F G..

C Em

mas ojo ngrayu wae..

Am G

sak mestine roso tresno..

F C

ora mung abang lambe..

Dm Am

wes dadi.. pilihan ati..

F G -G/B G

sayangku yo mung kanggo kowe..

C Em

dek rungokno kandaku

Am G

opo sek kurang nyoto..

F C

roso tresnoku

Dm

opo sek kurang bukti

Am

janji seng neng lati

F G C

InsyaAlloh bakal tak wusanani..

*)

Am

umur bakal tuo

Em

ayuku ilang ra kroso

F

aku wedi kowe waleh

C G

wedi kecantol wong liyo..

Dm Em

percoyo aku cintaku hanya padamu

F G

janji tak penakne nganti anak putu..

Reff :

C G

janji menakne.. janji ngenakne..

Am

ojo janji kari janji

Em

yen amung sewates lambe..

F C

janji menakne.. janji ngenakne

Dm G C

mugi Gusti tansah ngrekso selawase..



Musik : Bb Am G..

Bb Am G..

*)

Am

umur bakal tuo

Em

ayuku ilang ra kroso

F

aku wedi kowe waleh

C G

wedi kecantol wong liyo..

Dm Em

percoyo aku cintaku hanya padamu

F G

janji tak penakne nganti anak putu..

Reff :

C G

janji menakne.. janji ngenakne..

Am

ojo janji kari janji

Em

yen amung sewates lambe..

F C

janji menakne.. janji ngenakne

Dm G C G

mugi Gusti tansah ngrekso selawase..

C G

janji menakne.. janji ngenakne..

Am

ojo janji kari janji

Em

yen amung sewates lambe..

F C

janji menakne.. janji ngenakne

Dm G C

mugi Gusti tansah ngrekso selawase..

Dm G C

mugi Gusti tansah ngrekso selawase..

(Tribunnews.com)