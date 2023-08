Lirik Lagu dan Terjemahan Beautiful Trauma - Pink: You Waking Up to Remember I'm Pretty

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Beautiful Trauma yang dipopulerkan oleh Pink.

Lagu Beautiful Trauma dirilis pada 13 Oktober 2017.

Pink merilis lagu Beautiful Trauma saat sang penyanyi bernaung dalam label musik RCA Records Label.

Sejak dirilis, lagu Beautiful Trauma telah ditonton sebanyak 1,8 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Beautiful Trauma lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

We were on fire

Kita bersemangat

I slashed your tires

Kugores rodamu

It's like we burned so bright we burned out

Rasanya seperti kita terbakar begitu terang hingga kita habis

I made you chase me

Kubuat kau mengejarku

I wasn't that friendly

Aku tak seramah itu

My love, my drug, we're fucked up, oh

Cintaku, obatku, kita kacau, oh

'Cause I've been on the run so long they can't find me

Karena aku tlah berlari sekian lama, mereka tak bisa temukanku

You waking up to remember I'm pretty

Kau terbangun dan teringat aku cantik

And when the chemicals leave my body

Dan saat obat-obatan meninggalkan tubuhku