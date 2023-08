Vokalis The 1975, Matty Healy, Cium Tom DeLonge Blink-182 dan Sentil Malaysia di Lollapalooza

TRIBUNNEWS.COM - Vokalis band The 1975 Matty Healy kembali menjadi perbincangan.

Padahal kontroversi saat aksinya panggungnya di Malaysia sampai saat ini belum mereda.

Aksi ciuman Matty dengan bassisnya pada 21 Juli 2023 di panggung waktu itu berujung dibatalkannya Festival Good Vibes di Kuala Lumpur Malaysia, lapor Billboard.

The 1975 pun didepak dari Malaysia, sejumlah artis yang dijadwalkan manggung kala itu juga kena dampak karena tidak bisa menyapa penggemarnya di Kuala Lumpur.

Kali ini Matty kembali berciuman dengan sesama jenis di festival musik Lollapalooza di Chicago, Amerika Serikat (AS).

Baca juga: The 1975 Batal Konser di Indonesia dan Taiwan Imbas Aksi Ciuman Matty Healy dengan sang Bassist

Seperti diketahui, Festival Muzik Lollapalooza diadakan mulai 3-6 Agustus 2023, lapor MStar.

Selama tampil di Lollapalooza pada Jumat (4/8/2023) malam, The 1975 mulai memainkan intro untuk lagu It’s Not Living If It’s Not With You.

Di waktu bersaman, Matty berkata: "Kamu mau tips perjalanan dari saya? Jangan pergi ke..."

Ia tidak menyelesaikan kalimatnya.

The 1975 melanjutkan aksi panggungnya dengan menyanyikan tembang Chocolate, Oh Caroline, Somebody Else hingga Love It If We Made It.

Matty dengan nada becanda mengatakan kepada penonton konser: "Apa yang akan kita lakukan jika tidak ada sedikit drama?".

Baca juga: Sheila On 7 Kejutkan Penonton We The Fest 2023, Duta Beri Sindiran untuk The 1975 yang Gagal Tampil

Matty Healy, vokalis band The 1975 (The 1975)

Namun ada momen yang tidak dapat diprediksi, saat menyanyikan Sobber, Matty turun dari panggung dan menghampiri penyanyi-gitaris Blink-182 Tom DeLonge.

"Aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu," kata Matty kepada sosok laki-laki yang merupakan idolanya.

Mereka secara spontan berpelukan dan berciuman sehingga aksi itu juga direkam banyak orang.

Baca juga: Imbas Polemik di Malaysia, Penampilan The 1975 di We The Fest Dibatalkan

Matty turun dari panggung dan menghampiri penyanyi-gitaris Blink-182 Tom DeLonge di Festival Muzik Lollapalooza diadakan mulai 3-6 Agustus 2023. (IG Tom DeLonge)

Bahkan Tom mengunggah gambar ciuman dengan Matty di Instagramnya.

"Rasanya saya dan The 1975 tidak akan datang ke Malaysia. Sepasang lelaki berciuman di persembahkan oleh Matty," tulis Tom.



(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)