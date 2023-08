Chord Gitar Trauma - Elsya feat Aan Story, Kunci Gitar dari C, Ku Pernah Coba Bertahan

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Trauma yang dinyanyikan oleh Elsya feat Aan Story.

Lagu Trauma dapat dimainkan dari kunci C

Musik lagu tersebut, masuk daftar trending di YouTube setelah diunggah oleh akun Aan Story hingga Selasa (8/9/2023).

Chord gitar dan lirik lagu Trauma

Intro: C Fm C Fm

C F

ku pernah coba bertahan

G C

namun sering terlupakan

Em F

ku pernah coba melawan

D G

tapi aku tersingkirkan

C F

lebih baik berpisah

G C -Bm

dari pada terus terluka

Am D/F#

karena ku s'lalu yang salah

Dm G

jujur aku trauma

Reff:

C Bm -E

aku tak mengejarmu saat

Am

kau pergi

Gm -C F

bukan karna ku tak cinta lagi

C Dm

tapi ku ingin berhenti

G

kita saling menyakiti

C Bm -E Am

aku tak menahanmu tetap disini

Gm -C F

bukan karna tak bahagia lagi

Em Am Dm

tapi kini ku sadari

G D

cinta tak harus saling miliki

Interlude: D Dm C Dm -G

C F

lebih baik berpisah

G C

dari pada terus terluka

Am D/F#

karena ku s'lalu yang salah

Dm G Am-Bm

jujur aku trauma

Reff:

C Bm -E Am

aku tak mengejarmu saat kau pergi

Gm -C F

bukan karna ku tak cinta lagi

C Dm

tapi ku ingin berhenti

G

kita saling menyakiti

C Bm -E Am

aku tak menahanmu tetap disini

Gm -C F

bukan karna tak bahagia lagi

Em Am Dm

tapi kini ku sadari

G F#m

cinta tak harus saling miliki

F#m Fm Em

lebih baik berpisah

D# Dm

dari pada terus terluka

G -G#

jujur aku trauma

Reff:

C# Cm -F

aku tak mengejarmu saat

A#m

kau pergi

G#m -C# F#

bukan karna ku tak cinta lagi

C# D#m-Fm-F#

tapi kini ku sadari

G#

kita saling menyakiti

G# A A#m

aku tak menahanmu tetap disini

G#m C# F#

bukan karna tak bahagia lagi

C# D#m

tapi kini ku sadari

G# C# D#

cinta tak harus saling miliki



D#m G#

hoo cinta tak harus

C#

saling miliki

Outro: C# F#m C# F#m

