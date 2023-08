Lirik dan Terjemahan Lagu Adam's Song dari Blink-182: I Never Thought I'd Die Alone

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Adam's Song yang dipopulerkan oleh grup band Blink-182.

Lagu Adam's Song dirilis Blink-182 pada tahun 1999.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Adam's Song - Blink 182:

I never thought I'd die alone

Tak pernah kukira aku kan mati seorang diri

I laughed the loudest who'd have known?

Aku tertawa terbahak-bahak, memangnya siapa yang tahu?

I trace the cord back to the wall

Kutelusur kabel sampai ke dinding

No wonder it was never plugged in at all

Tak heran kabel itu tak pernah tersambung

I took my time, I hurried up

Kugunakan waktuku, aku bergegas

The choice was mine I didn't think enough

Pilihan di tanganku, aku tak banyak berpikir

I'm too depressed to go on

Aku terlalu tertekan tuk bertahan

You'll be sorry when I'm gone

Kamu kan menyesal saat aku pergi

I never conquered, rarely came

Aku tak penah menang, jarang berhasil

16 just held such better days

16 adalah hari-hari yang baik

Days when I still felt alive

Hari-hari saat aku masih merasa hidup

We couldn't wait to get outside

Kita tak bisa menunggu tuk keluar

The world was wide, too late to try

Dunia ini luas, terlambat sudah tuk mencoba

The tour was over we'd survived

Perjalanan tlah usai, kita tlah selamat

I couldn't wait till I got home

Aku tak sabar menunggu sampai di rumah

To pass the time in my room alone

Tuk lewatkan waktu seorang diri di kamarku

I never thought I'd die alone

Tak pernah kukira aku kan mati seorang diri

Another six months I'll be unknown

Enam bulan mendatang aku pasti tlah dilupakan

Give all my things to all my friends

Berikan semua barangku pada teman-temanku

You'll never step foot in my room again

Kamu takkan pernah injakkan kaki ke kamarku lagi

You'll close it off, board it up

Kamu akan menutupnya, memagarinya

Remember the time that I spilled the cup

Ingatlah waktu saat kutumpahkan cangkir

Of apple juice in the hall

Jus apel di aula

Please tell mom this is not her fault

Tolong katakan pada mama ini bukan salahnya

I never conquered, rarely came

Aku tak pernah menang, jarang berhasil

But tomorrow holds such better days

Tapi esok kan jadi hari-hari yang lebih baik

Days when I can still feel alive

Hari-hari saat aku masih bisa merasa hidup

When I can't wait to get outside

Saat aku tak sabar menunggu tuk keluar

The world is wide, the time goes by

Dunia ini luas, waktu terus berlalu

The tour is over, I've survived

Perjalanan tlah usai, aku tlah selamat

I can't wait till I get home

Aku tak sabar menunggu sampai di rumah

To pass the time in my room alone

Tuk lewatkan waktu seorang diri di kamarku

