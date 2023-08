Profil Fabienne Nicole, Pemenang Miss Universe Indonesia 2023 Dihujat akibat Polemik Tinggi Badan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Fabienne Nicole, pemenang Miss Universe Indonesia yang menuai hujatan akibat polemik tinggi badan.

Dikutip dari berbagai sumber, Fabienne Nicole Groeneveld lahir di Spijkenisse, Netherlands pada 27 Desember 1999.

Wanita yang akrab disapa Fabienne Nicole itu saat ini berusia 24 tahun.

Fabienne Nicole menjadi sorotan publik setelah menjuarai ajang Miss Universe Indonesia tahun 2023.

Dalam Instagram pribadinya @fabienne_fng, Fabienne Nicole memiliki 87,1 ribu pengikut.

Fabienne Nicole diketahui juga aktif membagikan konten di TikToknya @fabienne_fng27.

Fabienne Nicole Groeneveld. (Miss Universe Indonesia 2023)

Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan, Fabienne Nicole merupakan lulusan Universitas Pelita Harapan untuk jenjang pendidikan S1.

Ia memilih jurusan manajemen bisnis dan telah menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2019 lalu.

Kemudian, Fabienne melanjutkan pendidikan S2 mengambil jurusan Business Administration dan Australian Graduate School of Management (AGSM) di University of New South Wales.

Pendidikan S2 itu pun telah diselesaikan Fabienne di tahun 2021 lalu.

Prestasi

Ajang Miss Universe 2023:

-Miss Universe Indonesia 2023.