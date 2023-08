Serial Horor Losmen Melati Siap Tayang 17 Agustus, Simak Sinopsisnya

is

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Versi serial dari film horor Losmen Melati akan tayang dalam waktu dekat ini, masih dengan menghadirkan sederet bintang di filmnya.

Setelah mendapat banyak perhatian saat versi film dirilis pada Maret 2023, versi serial dari 'Losmen Melati' belakangan ini sudah dinantikan oleh para penggemar film horor khususnya di media sosial.

Hadir dalam versi serial, nantinya setiap episode 'Losmen Melati' akan menggali lebih dalam tentang losmen yang penuh teka-teki dan mengungkap serangkaian kematian misterius dari para tamu losmen .

Penonton dapat merasakan alur cerita menegangkan dan mencekam lewat kisah-kisah supranatural dan horor yang akan hadir secara streaming di platform Catchplay+.

"Kami senang dengan keberhasilan film Losmen Melati , tidak hanya sebagai film horor lokal, tetapi juga sebagai awal untuk memperkenalkan keseluruhan dari universe Losmen Melati," ungkap Daphne Yang selaku CEO Group Catchplay+, kepada awak media, Selasa (8/8/2023).

"Rasanya tak sabar lagi untuk mengungkap misteri Madam Melati dengan kisah-kisah menarik juga menegangkan di losmen dan tamunya dalam serial yang terdiri dari tujuh episode ini. Kami yakin penonton akan terkesan dan terkesima dengan sinematografi, desain produksi dan alur cerita yang luar biasa dalam serial ini," sambungnya.

Serial horor yang masih dibintangi oleh Alexandra Gottardo, Kiki Narendra, Dwi Sasono, Imelda Therrine, Cornelio Sunny, Fandy Christian, Adinda Breton, Bimasena, Shareefa Daanish, Widika Sidmore, dan Putara Dinata akan tayang mulai 17 Agustus 2023 untuk episode perdana di platform Catchplay+.

Losmen Melati berkisah tentang sebuah rumah tua di perkebunan peninggalan kolonial Belanda dan diubah menjadi penginapan. Rumah ini dulu milik seorang dokter setempat bernama Kusno, yang diam-diam pernah melakukan eksperimen mengerikan terhadap mayat.

Setelah kedatangan Melati, gadis desa muda yang akrab dengan hal-hal gaib dan cerita rakyat, terungkap bahwa rumah dan penghuninya dikutuk oleh arwah orang mati.

Dengan kutukan itu, Melati mendapatkan kekuatan hidup abadi dan berharap dapat menghidupkan kembali anak lelakinya yang telah tiada.

Selama beberapa dekade, Losmen Melati menjadi tempat berkumpul arwah tersesat dan gentayangan. Melati dapat membaca keadaan para tamu dan ketakutan mereka, yang sangat dibutuhkan Losmen tersebut dan membuatnya semakin kuat.

Di kamar-kamar gelap tempat tamu menginap di Losmen Melati, setiap tamu yang check in akan dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya. Begitu check in, tidak ada kata check out.