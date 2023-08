Sinopsis dan Jadwal Tayang Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bandung 10 Agustus 2023

Poster Film Dear Jo: Almost is Never Enough - Tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023, ini sinopsis dan jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bandung 10 Agustus 2023.

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah sinopsis dan jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bandung 10 Agustus 2023.

Film Dear Jo: Almost is Never Enough akan tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2023.

Film bergenre drama romantis ini disutradarai oleh Monty Tiwa dan Lakonde, serta diproduksi oleh MVP Pictures.

Dear Jo: Almost is Never Enough dibintangi oleh Jourdy Pranata, Anggika Bolsteri, Salshabilla Andriani, Roy Sungkono, Widyawati, Azkya Zahira, Mathius Muchus, Elmayani Sabriena.

(Sinopsis film Dear Jo: Almost is Never Enough ada pada akhir artikel berikut).

Pemeran film Dear Jo Almost is Never Enough, yakni Anggika Bolsterli, Jourdy Pranata dan Salshabilla Adriani. (Tribunnews.com/ Fauzi Nur Alamsyah)

Mengutip laman Cinema XXI, inilah jadwal tayang film Dear Jo: Almost is Never Enough di Bioskop XXI Bandung pada Kamis (10/8/2023):

BTC XXI

12:00 // 14:15 // 16:30 // 18:45 // 21:00

EMPIRE XXI

12:15 // 14:30 // 16:45 // 19:00 // 21:15

JATOS

12:00 // 14:15 // 16:30 // 18:45 // 21:00

THEE MATIC MALL XXI

12:00 // 14:15 // 16:30 // 18:45 // 21:00

TRANSMART BUAH BATU XXI

12:15 // 14:30 // 16:45 // 19:00 // 21:15

TSM XXI

12:15 // 14:30 // 16:45 // 19:00 // 21:15

UBERTOS XXI

12:00 // 14:15 // 16:30 // 18:45 // 21:00

Sinopsis Film Dear Jo: Almost is Never Enough