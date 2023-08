Chord dan Lirik Lagu Chaosmyth - ONE OK ROCK: So, Everybody Ever be Buddies

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Chaosmyth yang dipopulerkan oleh ONE OK ROCK.

Lagu Chaosmyth menggunakan lirik bahasa Jepang dan Inggris.

Track kelima dari album Zankyou Reference itu termasuk dalam lagu bernuansa ballad tentang persahabatan.

Simak chord Chaosmyth – ONE OK ROCK

Intro : C Am F G

C Am

aikawarazu ano koro hi hanashita

F G

yume wo boku wa oitsuzukete iru yo

C Am

mou koto shikara isoga shikunaru you na

F G

demo kawarazu kono bashowa aru kara

Reff:

so...

C

everybody ever be buddies

days we grew up are days we will treasure

Am

everybody show is beginning

curtain has risen make your own storyline

F G

dream as if you will live forever

and live as if you'll die today

C

fuzake ai tawaimonai

kudaranai hanashi wo shita wa

Am

nakiwarai nagusame ai

so owaranai uta ima utau yo

F G

dream as if you will live forever

(C)

and live as if you'll die today

C

waru sa ya baka mo shita ne yoku okora reta ne

Am

tada tanoshikute sonna hibi ga zutto

tsuzuku to omou teta

F

kedo kizukeba otona ni natte tte

G

sore to tomoni yume mo dekaku natte itte

sorezore ga eranda michi e

C

we have to carry on

Am

our lives are going on

F G

demo kawarazu ano bashowa aru kara

Kembali ke: Reff

C

we all

Am

we all

F Em Dm G

have unforgetable and precious treasure

C

it'll last forever

Am F Em Dm G

it'll last forever..

C

toki ga tachi oite itte mo

kakegae no nai takaramo no wa

Am

me ni mienu katachi janai

taisetsuna memory

F G

kore kara saki mo zutto isshou zutto

Kembali ke: Reff

Outro : C Am F G

(Tribunnews.com)