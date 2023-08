Chord Gitar Lagu Cinta Monyet - Goliath, Kunci Am, Lirik: Dulu Waktu Umurku Belasan Tahun Sudah

Goliath - Cinta Monyet (Official Music Video). Dalam artikel terdapat Chord gitar dan lirik lagu Cinta Monyet dari Goliath, dari kunci Am.

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Cinta Monyet yang dinyanyikan oleh band Goliath.

Lagu yang termuat dalam album Goliath bertajuk Masih Disini Masih Denganmu (MD2) ini, dapat dimainkan dari kunci Am.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik lagu Semua Aku Dirayakan - Nadin Amizah: Tiada yang Bilang Badainya Kan Reda

Chord gitar dan lirik lagu Cinta Monyet - Goliath:

Intro: Am

Am Dm G C

Dulu waktu umurku belasan tahun sudah

Am Dm E

Aku pernah ingin merasakan apa itu cinta

Am Dm G C

Tapi ku tak tahu bagaimana tuk memulai

Am Dm E

Kadang ada perasaan yang tak bisa kujelaskan

Dm B E Am

Lirik sini lirik sana oh senangnya huoo

Reff:

Dm G C

Aku suka dia sama dia juga suka

F Dm E Am

Tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet

Dm G C

Oh padahal hatiku sering deg-degan

F Dm E Am

Saat ku dengan si dia iyih masa cinta ini cinta monyet

Am Dm G C

Tapi ku tak tahu bagaimana tuk memulai

Am Dm E

Kadang ada perasaan yang tak bisa kujelaskan

Dm B E Am

Lirik sini aku coba lirik sana oh senangnya huoo

Music: Dm G C Dm E Am

Dm G C Dm B E Am

Kembali ke Reff

(Tribunnews.com)