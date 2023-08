Chord Saat Kau Telah Mengerti - Virgoun, Viral di TikTok: Bila Suatu saat Kau Dengarkan Lagu Ini

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Saat Kau Telah Mengerti oleh Virgoun dalam artikel berikut ini.

Saat Kau Telah Mengerti kini viral di TikTok, setelah dinyanyikan ulang oleh sejumlah seleb TikTok dengan mengubah beberapa liriknya.

Untuk diketahui, Lagu Saat Kau Telah Mengerti telah dirilis 13 Januari 2023, lalu.

Klip lagu ini tayang dikanal YouTube Virgoun dan telah disaksikan lebih dari 34 juta kali hingga Rabu (9/8/2023).

Simak chord gitar dan lirik lagu Saat Kau Telah Mengerti - Virgoun, kunci dari G:

[Intro]

G C G C

G C D

G Am C

Nak.. bila suatu saat

D G

Kau dengarkan lagu ini

Am C B Em

Dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu

Bm Am

Kau akan mengerti..

Bm C D

Mengapa begitu menyebalkannya ku di matamu..

G Am C

Nak.. jika saat nanti

D G

Kau telah hidup sendiri

Am C

Dan dunia ternyata

B Em

tak seperti harapanmu

Bm Am

Ku ada disini

Bm C

Menjadi rumah yang slalu menanti

D

kepulanganmu..

C

Kelak kau kan jadi

D Bm Em

orang tua seperti aku...

Am

Yang ingin anakmu

Bm C D

bahagia dengan hidup nya..

Chorus:

G Am

Bila bentakan kecilku

D Em

patahkan hatimu..

-D C Bm

Lebih keras dari itu..

Am D

Dunia kan menghakimimu..

G Am

Ku bentuk dirimu menjadi

D -B Em

engkau hari ini..

Am

Kau harus kuat

Bm C

Kau harus hebat

D G C G C

Permata hatiku

G Am C

Nak.. kan tiba waktu

D G

kau harus tentukan jalanmu

Am C B Em

Yang mungkin tak searah dan indah di mataku..

Bm Am

Pabila terjadi

Bm C D

berjanjilah kau akan slalu menjadi dirimu sendiri..

C

Kelak kau kan jadi

D Bm Em

orang tua seperti aku...

Am

Yang ingin anakmu

Bm C D

berkuasa atas hidupnya..

Chorus:

G Am

Bila bentakan kecilku

D Em

patahkan hatimu..

-D C Bm

Lebih keras dari itu..

Am D

Dunia kan menghakimimu..

G Am

Ku bentuk dirimu menjadi

D -B Em

engkau hari ini..

Am

Kau harus kuat

Bm C

Kau harus hebat

Em F#m

(suatu hari)

G#m A B

(saat kau telah mengerti)

