Chord Gitar dan Lirik Lagu Bimbim Jangan Menangis - Slank: Oh Mama Papa Aku Sudah Kerja

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bimbim Jangan Menangis yang dipopulerkan oleh grup band Slank.

Lagu Bimbim Jangan Menangis masuk dalam album Tujuh yang dirilis pada tahun 1998.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Terlalu - ST12, Kunci Am, Lirik: Ku Terasa Mati Ditinggal Kekasih

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bimbim Jangan Menangis - Slank:

[Intro]

C F

[Verse 1]

C F

Oh Mama Papa.. aku sudah kerja siang

C F

Dan malam bahkan bukan untuk diriku sendiri

C F

Papa bertanya Bimbim.. ada apa,

C F

Mama tersenyum dengan manis..

C F

dan beliau bilang.. Beliau bilang

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Verse 2]

C F

Aku punya pacar dia sekolah di BPLP Bali

C F

Kusering berkunjung ke sana.. aku diberi cinta

C F

dan kuberikan dia cinta.. kurangkul tanganku di

C F C

pundaknya.. dia berbisik Bimbim what's up

F C

something happen ? Tell me all your trouble ?

F C F

tahu dia bilang apa.. dia bilang.. dia selalu bilang

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Bridge]

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Bimbim bodoh menangis..

C F

Bim Bim.. Kamu jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Bodoh menangis..

[Verse 3]

C F

Bahkan sahabatku kadang slalu menasehati

C F

Tapi aku slalu gak pernah mengerti..

C F

tahu mereka bilang apa..

C F

mereka selalu bilang.. mereka bilang..

[Chorus]

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

Em Am

Bimbim, Bimbim jangan menangis

F Fm

Aku jadi bertanya-tanya ?

[Outro]

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan mengangis..

C F

Bim Bim.. Bim Bim jangan mengangis..

C F

Bim Bim.. Kamu jangan menangis..

C F

Bim Bim.. Kamu bodoh menangis..

(Tribunnews.com)