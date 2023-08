Chord Gitar Lagu Terlalu - ST12, Kunci Am, Lirik: Ku Terasa Mati Ditinggal Kekasih

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Terlalu yang dipopulerkan oleh grup musik ST12.

Lagu Terlalu dapat dimainkan dari kunci gitar Am

Chord Gitar dan Lirik Lagu Terlalu - ST12:

[intro] Am E Dm E Am E

.

Am Dm

aku terasa mati ditinggal kekasih

G C Dm E

tak pernah terpikir ini bisa terjadi

Am Dm

aku terasa pilu saat kau berlalu

G C

hilang semua kisah cinta dalam hatiku

.

Dm E Am

cintaku padamu tlah setinggi langit

F G C

namun kau tak merasakan

Dm E E Am

sayangku padamu kan ku ingat slalu

F E Am

biar ku bawa sendiri

.

[chorus]

Dm G

aku tak bisa menahan langkah kakimu

C F

aku tak bisa menahan kepergianmu

Dm E

kamu terlalu telah

Am

dengan yang lain untuk hidupmu nanti

Dm G

aku tak bisa menahan air mataku

Dm F

aku tak bisa menahan kesedihanku

Dm E Am

aku telah hancur hilang semua mimpiku

.

[int] Am E Dm E Am

.

[solo] G C Dm E Am

G C Dm E

.

Dm E E Am

cintaku padamu tlah setinggi langit

F G C

namun kau tak merasakan

Dm E E Am

sayangku padamu kan ku ingat slalu

F E Am

biar ku bawa sendiri

.

[chorus]

Dm G

aku tak bisa menahan langkah kakimu

C F

aku tak bisa menahan kepergianmu

Dm E

kamu terlalu telah

Am

dengan yang lain untuk hidupmu nanti

Dm G

aku tak bisa menahan air mataku

Dm F

aku tak bisa menahan kesedihanku

Dm E Am

hati telah hancur hilang semua mimpiku untuk hidupmu nanti

.

Dm G

aku tak bisa menahan air mataku

Dm F

aku tak bisa menahan kesedihanku

Dm E Am

hati telah hancur hilang semua mimpiku

Dm E Am

hati telah hancur hilang semua mimpiku

