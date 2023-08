Lirik dan Terjemahan Lagu Welcome to Paradise - Green Day: Dear Mother, Can You Hear Me Laughing

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Welcome to Paradise yang dipopulerkan oleh grup band Green Day.

Lagu ini masuk dalam album Dookie yang dirilis pada tahun 1994.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Welcome to Paradise - Green Day:

Dear mother,

Ibu tersayang,

Can you hear me whining?

Dapatkah Anda mendengar saya merengek?

It’s been three whole weeks

Sudah tiga minggu penuh

Since I left your home

Sejak aku meninggalkan rumahmu

This sudden fear has left me trembling

Ketakutan mendadak ini membuatku gemetar

Cause now it seems that I am out here on my own

Karena sekarang sepertinya saya berada di sini sendirian

And I’m feeling so alone

Dan aku merasa sangat kesepian

Pay attention to the cracked streets

Perhatikan jalan-jalan yang retak

And broken homes

Dan rumah rusak

Some call it the slums

Ada yang menyebutnya kumuh

Some call it nice

Ada yang menyebutnya bagus

I want to take you through a wasteland I like to call my home

Saya ingin membawa Anda melewati gurun yang saya suka menelepon ke rumah saya

Welcome to paradise

Selamat Datang di surga

A gunshot rings out at the station

Sebuah tembakan keluar di stasiun radio

Another urchin snaps and left dead on his own

Bulu babi lain terkunci dan dibiarkan mati sendiri

It makes me wonder why I’m still here

Itu membuat saya bertanya-tanya mengapa saya masih di sini

For some strange reason it’s now

Untuk beberapa alasan aneh sekarang

Feeling like my home

Merasa seperti rumah saya

And I’m never gonna go

Dan aku tidak akan pernah pergi

Pay attention to the cracked streets

Perhatikan jalan-jalan yang retak

And broken homes

Dan rumah rusak

Some call it the slums

Ada yang menyebutnya kumuh

Some call it nice

Ada yang menyebutnya bagus

I want to take you through a wasteland I like to call my home

Saya ingin membawa Anda melewati gurun yang saya suka menelepon ke rumah saya

Welcome to paradise

Selamat Datang di surga

Dear mother, can you hear me laughing

Ibu terkasih, bisakah kamu mendengar saya tertawa

It’s been six whole months since

Sudah enam bulan sejak itu

I have left your home

Aku telah meninggalkan rumahmu

It makes me wonder why I’m still here

Itu membuat saya bertanya-tanya mengapa saya masih di sini

For some strange reason it’s now

Untuk beberapa alasan aneh sekarang

Feeling like my home

Merasa seperti rumah saya

And I’m never gonna go

Dan aku tidak akan pernah pergi

Pay attention to the cracked streets

Perhatikan jalan-jalan yang retak

And broken homes

Dan rumah rusak

Some call it the slums

Ada yang menyebutnya kumuh

Some call it nice

Ada yang menyebutnya bagus

I want to take you through a wasteland I like to call my home

Saya ingin membawa Anda melewati gurun yang saya suka menelepon ke rumah saya

Welcome to paradise

Selamat Datang di surga

