Lirik Lagu dan Terjemahan Paint The Town Red - Doja Cat: I Don't Care, I Paint The Town Red

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Paint The Town Red yang dipopulerkan oleh Doja Cat.

Lagu berjudul Paint The Town Red baru dirilis pada 4 Agustus 2023.

Paint The Town Red menceritakan tentang kisah hidup Doja Cat.

Lirik Lagu Paint The Town Red - Doja Cat

By

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

[Chorus: Doja Cat]

Yeah, bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle (Yeah, yeah)

[Verse 1: Doja Cat]

Said my happiness is all of your misery

I put good dick all in my kidneys

This Margiel' don't come with no jealousy

My illness don't come with no remedy

I am so much fun without Hennessy

They just want my love and my energy

You can't talk no shit without penalties

Bitch, I'm in yo' shit if you send for me

I'm going to glow up one more time

Trust me, I have magical foresight

You gon' see me sleepin' in courtside

You gon' see me eatin' ten more times

Ugh, you can't take that bitch nowhere

Ugh, I look better with no hair

Ugh, ain't no sign I can't smoke here

Ugh, gimme the chance and I'll go there (Yeah)

[Chorus: Doja Cat]

Yeah, bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle (Yeah, yeah)

[Verse 2: Doja Cat]

Said pop make money, now you try, bitch

You could use a revamp with a new vibe, sis

I don't need a big feature or a new sidekick

I don't need a new fan 'cause my boo like it

I don't need to wear a wig to make you like it

I'm a two-time bitch, you ain't knew I'd win?

Throw a shot like you tryna have a food fight then

All my opps waitin' for me to be you, I bet

Said I got drive, I don't need a car

Money really all that we fiendin' for

I'm doin' things they ain't seen before

Fans ain't dumb, but extremists are

I'm a demon, Lord

Fall off what? I ain't seen the horse

Called your bluff, better cite the source

Fame ain't somethin' that I need no more

[Chorus: Doja Cat]

Cause, bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

Bitch, I said what I said

I'd rather be famous instead

I let all that get to my head

I don't care, I paint the town red

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle

Mm, she the devil

She a bad lil' bitch, she a rebel

She put her foot to the pedal

It'll take a whole lot for me to settle

[Outro: Dionne Warwick]

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Walk on by

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Paint The Town Red - Doja Cat

Oleh

Berjalan denganBerjalan dengan

Berjalan dengan

Berjalan dengan

[Chorus: Doja Cat]

Ya, jalang, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

Bitch, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan (ya, ya)

[Ayat 1: Doja Cat]

Mengatakan kebahagiaan saya adalah semua kesengsaraan Anda

Saya menaruh kontol yang bagus di ginjal saya

Margiel ini tidak datang tanpa kecemburuan

Penyakit saya tidak datang tanpa obat

Saya sangat menyenangkan tanpa Hennessy

Mereka hanya menginginkan cinta dan energi saya

Anda tidak dapat berbicara tanpa omong kosong tanpa penalti

Jalang, aku dalam kotoranmu jika kamu mengirim untukku

Saya akan bersinar sekali lagi

Percayalah, saya memiliki pandangan jauh ke depan

Anda akan melihat saya tidur di lapangan pengadilan

Anda akan melihat saya makan sepuluh kali lagi

Ugh, kamu tidak bisa mengambil jalang itu tidak ada di mana -mana

Ugh, aku terlihat lebih baik tanpa rambut

Ugh, bukan tanda -tanda aku tidak bisa merokok di sini

Ugh, beri tahu kesempatan dan aku akan pergi ke sana (ya)

[Chorus: Doja Cat]

Ya, jalang, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

Bitch, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan (ya, ya)

[Ayat 2: Doja Cat]

Kata pop menghasilkan uang, sekarang Anda mencoba, jalang

Anda bisa menggunakan perombakan dengan getaran baru, kakak

Saya tidak membutuhkan fitur besar atau sahabat karib baru

Saya tidak membutuhkan penggemar baru karena boo saya seperti itu

Saya tidak perlu memakai wig untuk membuat Anda menyukainya

Saya pelacur dua kali, Anda tidak tahu saya akan menang?

Lemparkan tembakan seperti Anda mencoba bertarung makanan

Semua opps saya menunggu saya untuk menjadi Anda, saya yakin

Bilang aku punya drive, aku tidak butuh mobil

Uang benar -benar semua yang kita lakukan

Saya melakukan hal -hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya

Fans Ain't Dumb, tapi ekstremis

Saya iblis, Tuhan

Jatuh apa? Saya tidak melihat kudanya

Disebut Bluff Anda, lebih baik mengutip sumbernya

Ketenaran tidak ada yang tidak perlu saya lagi

[Chorus: Doja Cat]

Karena, jalang, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

Bitch, saya mengatakan apa yang saya katakan

Saya lebih suka menjadi terkenal

Saya membiarkan semua itu sampai ke kepala saya

Saya tidak peduli, saya mengecat kota merah

[Post-Chorus: Doja Cat]

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan

Mm, dia iblis

Dia jalang yang buruk, dia seorang pemberontak

Dia meletakkan kakinya ke pedal

Butuh banyak hal bagi saya untuk menyelesaikan

[Outro: Dionne Warwick]

Berjalan dengan

Berjalan dengan

Berjalan dengan

Berjalan dengan

Berjalan dengan

