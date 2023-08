Chord Kunci Gitar Lagu Roman Picisan - Dewa 19 dengan Petikan Lirik, Tatap Matamu Bagai Busur Panah

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord kunci gitar lagu Roman Picisan dari Dewa 19 dalam artikel ini.

Lagu Roman Picisan milik Dewa 19 dirilis pada tahun 2000 silam.

Tembang ini tergabung dalam album bertajuk Bintang Lima.

Lirik Roman Picisan mengisahkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta.

Dewa 19 saat vokalisnya Once (Istimewa)

Berikut ini chord kunci gitar lagu Roman Picisan - Dewa 19:



Song I:

Am E

Tatap matamu bagai busur panah

Am E

Yang kau lepaskan ke jantung hatiku

Dm Bb C G

Meski kau simpan cintamu masih

Dm Bb C G D

Tetap nafasmu wangi hiasi suasana

Am E Am

Saat ku kecup manis bibirmu



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Song II:

Am E

Aku berdansa di ujung gelisah

Am E

Di iringi syahdu lembut lakumu

Dm Bb C G

Kau sebar benih anggun jiwamu

Dm Bb C G D

Namun kau tiada menuai buah cintaku

Am E Am

Yang ada hanya sekuntum rindu



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Music:

Am E Gm D

Bb C D#

Dm Bb B G#m C#m D

Bm D G Fm

F# E D C#m



Song III: (3x)

A

Malam-malamku bagai

C#m

Malam seribu bintang

Em

Yang terbentang

Dm

Di angkasa bila kau disini

A C#m

Tuk sekedar menemani

Em

Tuk melintasi wangi

Dm

Yang slalu tersaji di satu sisi hati



Chorus:

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji

A C#m Em Dm

Cintaku tak harus miliki dirimu

A C#m Em Dm

Meski perih mengiris iris segala janji



Outro:

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A C#m Em Dm

Syalalala lala... syalalala lala...

A

Syalalala lala...

