Soundsfest 2023 Bikin Bekasi Makin Keren, Love Life Happiness!

TRIBUNNEWS.COM - Soundsfest kembali hadir di tahun 2023 dengan konsep “Love Life Happiness” yang memiliki arti bahwa perjalanan Soundsfest selama ini dibuat berdasarkan kecintaan dan kreativitas anak muda yang ingin mempersembahkan dan memberikan kehidupan baru untuk festival musik di Kota Bekasi.

Soundsfest 2023 mempersembahkan sebuah bentuk karya terbaik, inovatif, serta menghibur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan industri hiburan serta menimbulkan dampak positif pada setiap elemen yang terlibat.

Soundsfest 2023 juga turut mendukung pertumbuhan industri hiburan khususnya pada industri musik yang menjadi salah satu kekuatan baru di dalam industri kreatif dunia.

Soundsfest 2023 di tahun ini akan digelar selama dua hari pada tanggal 19 - 20 Agustus 2023 yang berlokasi di Ground Parking, Summarecon Mall Bekasi. Festival musik Soundsfest 2023 ini juga masuk ke dalam Calender of Event dari Pemerintah Kota Bekasi.

Soundsfest 2023 menghadirkan sekitar 30 musisi papan atas Indonesia yang terdiri dari tiga stage yaitu 2 stage besar dan 1 intimate stage. Terdapat juga area creator untuk para pelaku industri kreatif, seni mural, pertunujukan komunitas, art spaces, booth entertainment, food and beverages, museum dan masih banyak lagi aktifitas lainnya.

Fauzy K. Sandi selaku Creative Director Bekasi Keren membawa konsep City Branding ini supaya audience yang hadir di Soundsfest 2023 dapat mengetahui potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi.

“Konsep City Branding ini kita bawa supaya lebih banyak orang yang tau tentang Kota Bekasi, selama ini kan banyak perubahan juga lho di Kota Bekasi, mulai dari destinasi wisata, kegiatan ekonomi kreatif, hingga potensi kulinernya, bahkan dari tourism-nya yang selalu update setiap tahunnya. Nah, itu kan belum banyak orang yang tau, sehingga kita bawa kesini dalam bentuk visual activity. Kita juga ada activity videobooth 360 untuk menarik audience biar seru-seruan.” ucap Fauzy K. Sandi, Creative Director Bekasi Keren.

Selain Media, banyak juga kolaborator lainnya yang menarik di Soundsfest 2023 ini seperti, komunitas, influencer, government dan para tenant food & beverages.

Total audience di Soundsfest 2023 ini sekitar 28.000 dengan usia rata-rata 18 - 27 tahun. Pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, Soundsfest mengadakan acara Press Conference yang yang diwakili oleh:

Ruth Natalia selaku Festival Director

Bianca Putri selaku Marketing Director

Zulfikar Alif selaku perwakilan dari platform Tiketapasaja.com

“Soundsfest 2023 tahun ini menjadi kali ke-5, setelah sebelumnya sukses digelar pada tahun 2016, 2018, 2019, dan 2022. Soundsfest 2023 akan memberikan kesan Festival Experience, terkhusus di daerah bekasi.

Bahkan bukan hanya line up / musik saja, tetapi akan banyak beberapa aktivitas yang akan ada di Soundsfest 2023, dan line up tahun ini berbeda dengan line up sebelumnya dengan genre yang berbeda juga, dan tahun ini Soundsfest 2023 membawa line up Legendaris yaitu Ebiet G.Ade.” ucap Ruth Natalia selalu Festival Director.

Tatanan penampil tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya tahun ini akan lebih menarik karena akan banyak beberapa aktivitas yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya seperti Photobooth yang akan disediakan di area festival secara gratis, dan ada juga salah satu dari Games Corner yaitu Rodeo.

Ada juga aktivitas Face Painting untuk cewek-cewek yang muka nya ingin dilukis supaya lebih cantik lagi atau bagi para cowok-cowok yang ingin cukur rambut setelah nonton konser, bisa mendapatkan fasilitas itu semua secara gratis.” ucap Bianca selaku Marketing Director.

“Untuk cara pembelian tiket, kalian juga bisa mengunjungi web tiketapasaja.com dan search “Soundsfest” lalu bisa memilih kategori tiket yang kalian inginkan, isi data diri dan melakukan pembayaran. Selanjutnya kalian dapat duduk dengan manis sembari menunggu email barcode dari Soundsfest dikirimkan.” Ucap Zulfikar Alif selaku perwakilan dari Platform Tiketapasaja.com.

Bagi para penonton yang belum membeli tiket, penjualan tiket masih tersedia di platform tiketapasaja.com dengan kategori sebagai berikut:

Harga Tiket