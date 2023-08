Chord Gitar Lagu Dumes - Difarina Indra Adella, Lirik Seprene Ro Aku, Senenge Karo Liyane

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Dumes yang dinyanyikan ulang oleh Difarina Indra Adella.

Lagu ini, sebelumnya dipopulerkan oleh WAWES feat Guyon Waton.

Lagu tersebut, ditulis oleh Andry Priyanta.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Dumes - Difarina Indra Adella

Intro : C D Bm Em -E

Am D-D..

G B Em E

seprene ro aku.. senenge karo liyane

Am D

arep cemburu.. kok dudu sopo sopone

Bm B Em

sing awale perhatian..

Am D

ning akhire slirahmu sing

G

malah ngilang..

C D Bm

ra pengen.. liyane..

Em

pengenku siji mung kowe

Am D

kenyataane.. dudu aku..

G

ning njero atimu..

Chorus :

C

iseh sok kelingan..

D Bm

kabeh kenangan sing tau dilakoni..

E Am

kebayang-bayang nganti kegowo ngimpi..

D

iso nggawe nyaman.. ra jaminan

G

nduweni atimu..

C

koyo lagi wingi..

D Bm

awakdewe iso ngobrol tekan wengi..

E Am

kroso sliramu sing wong paling gemati..

D G

ora nyongko kowe sing paling nglarani..

Int. : Cm G Cm D..

C D Bm

ra pengen.. liyane..

Em

pengenku siji mung kowe

Am D

kenyataane.. dudu aku..

G

ning njero atimu..

Chorus :

C

iseh sok kelingan..

D Bm

kabeh kenangan sing tau dilakoni..

E Am

kebayang-bayang nganti kegowo ngimpi..

D

iso nggawe nyaman.. ra jaminan

G

nduweni atimu.. woo..

C

koyo lagi wingi..

D Bm

awakdewe iso ngobrol tekan wengi..

E Am

kroso sliramu sing wong paling gemati..

D G

ora nyongko kowe sing paling nglarani..

A Em D A

woou... ye.. yeiye hu....

(Tribunnews.com)