Chord Putus atau Terus - Judika, Coba Tanyakan Lagi pada Hatimu

Chord gitar Putus Atau Terus pada artikel ini dimainkan dari kunci G.

Chord gitar Putus Atau Terus - Judika

G D Em

Aku sedang bertanya-tanya

Am E D

Tentang perasaan kita

Bm E

Benarkah kita saling mencinta

Am D

Atau hanya pernah saling cinta

G D Em

Bukankah kamu juga merasa

Am E

Dingin mulai menjalari

D

Percakapan kita

Bm E

Pertanyaan kamu sedang apa?

Am D

Terkesan hanya sebuah formalitas saja

[Chorus]

G D Em

Coba tanyakan lagi pada hatimu

Am C D

Apakah sebaiknya kita putus atau terus

G D Em

Kita sedang mempertahankan hubungan

C Bm

Atau hanya sekedar

Am D (G)

Menunda perpisahan

[Bridge]

C G B Em

Bila kamu tanya aku maunya apa

C D

Aku mau kita t'rus bersama

[Chorus]

G D Em Am D

Coba tanyakan lagi pada hatimu

[Overtone]

-D# G# D# Fm

Kita sedang mempertahankan hubungan..

C# Cm C Fm

Atau hanya sekedar.. oh woo wo..

C# Cm A#m D#

Hanya sekedar.. menunda perpisahan..

[Outro]

G# -D# G#

