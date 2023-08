Kini Tinggal Sendiri, Inge Anugrah Akui Tak Kesepian dan Malah Bersyukur

TRIBUNNEWS.COM - Inge Anugrah mengaku tak kesepian meski kini harus tinggal seorang diri setelah digugat cerai Ari Wibowo.

Alih-alih tenggelam dalam keterpurukan, Inge Anugrah malah bersyukur menjalani masa-masa kesendiriannya kini.

Baginya, hidup sendiri adalah zona nyaman Inge.

"No, definitely not (tidak kesepian, sama sekali), meskipun aku tinggal sendiri. Tapi mungkin karena dari dulu aku selalu tinggal sendiri di luar kan, baik itu di Kanada, baik itu di Australia, selalu sendiri," tutur Inge, dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (12/8/2023).

Ia mengaku sudah terbiasa dengan kesendirian.

"Jadi udah biasa, balik lagi sendiri gini kayak in my element gitu," imbuh Inge.

Dia juga bersyukur, tempat tinggalnya kini sangat aman.

"Dan aku bersyukurnya tempatnya juga sangat safe, bersih, segala macem, jadi I like it here," tegasnya.

Inge merasa, setelah kini hidup sendiri ia merasa makin terberkati.

"Sangat (merasakan berkat Tuhan)," bebernya.

Inge Anugrah bersyukur dan tak merasa kesepian tinggal sendiri. (Tangkap layar YouTube Melaney Ricardo)

Dalam kesempatan yang sama, Inge Anugrah membenarkan dirinya batal ngekos.

Dalam pengakuannya kepada Melaney Ricardo, Inge mengaku sudah mampu membayar apartemen sehingga tak perlu lagi ngekos.

Mulanya, Melaney menanyakan keinginan Inge ngekos di awal dirinya digugat cerai oleh Ari.

"Tapi kan Inge bilangnya kemarin pengin ngekos?" tanya Melaney.

"Iya berdasarkan budget saat itu, bisanya mampunya tuh ngekos aja dulu awal-awal. Tapi ternyata, Tuhan memberikan berkat-berkat yang baru, budgetnya jadi bisa agak naik dikit jadi bisa ke apartemen," terang ibu dua anak ini.

Dirinya tak menampik, kemampuannya tinggal di apartemen tak luput dari diangkatnya ia sebagai direktur di perusahaan kosmetik dr Richard Lee.

"Salah satunya (karena ditunjuk sebagai direktur)," tandas Inge.

Dalam kesempatan itu, Inge juga membantah pernyataannya akan ngekos dulu bukanlah gimmick.

"Bukan (gimmick), beneran (karena budget pas-pasan). Aku cari kos-kosan di sekitaran Kemang itu. Beneran aku browsing. Aku juga tanya, kan mereka harus booking dulu tuh," papar wanita yang masih berstatus sebagai istri Ari Wibowo tersebut.

Dapat Banyak Tawaran Kerja

Di sisi lain, Inge sendiri merasa tak menyangka karena ternyata di masa sulitnya saat ini, dirinya mendapat banyak dukungan dari orang terdekat.

Ia mendapat banyak tawaran pekerjaan dan support dari berbagai pihak, satu di antaranya adalah Rangga Gardika dari RG Network Entertainment.

Support itu berupa tawaran menjadi brand ambassador dan pekerjaan di perusahaan dalam industri kreatif.

"Kemarin jadi brand ambasador kecantikan," ujar Inge Anugrah kepada awak media, Jumat (11/8/2023).

"Terus sekarang ada tawaran di perusahaan di industri kreatif," sambungnya.

Inge Anugrah bersama Rangga Gardika dan tim RG Network Entertaiment.

Inge Anugrah dan Rangga dari RG Network Creative bertemu belum lama ini. Kala itu Inge sudah ada masalah di rumah tangganya.

"Pertama kali bertemu dengan bu Inge sekitar bulan Juni 2023 lalu. Ibu Mariko Asmara (CEO Ango Ventures) yang membantu mengatur pertemuan antara kami dengan bu Inge," ucap Rangga.

"Setelah pertemuan itu, deal, sepakat dan akhirnya pada pertengahan bulan Juni 2023, ibu Inge Anugrah akhirnya secara resmi menjadi klien agensi kami," lanjutnya.

Selepas terjadi kesepakatan antara kedua pihak, Rangga pun segera bertindak cepat untuk melakukan branding bagi Inge Anugrah.

Ia bersama timnya akan senantiasa memberikan support terbaik mereka kepada Inge, untuk menggapai popularitas di dunia hiburan Tanah Air.

(Tribunnews.com/ Salma/ Bayu Indra Permana)