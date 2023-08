Lirik Lagu dan Terjemahan Kiss Me More - Doja Cat feat SZA: Can You Kiss Me More?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Kiss Me More yang dipopulerkan oleh Doja Cat dan SZA.

Lagu berjudul Kiss Me More yang dinyanyikan oleh Doja Cat dan dan SZA dirilis pada 9 April 2021.

Kiss Me More termasuk ke dalam album ketiga dari Doja Cat, Planet Her.

Lirik Lagu Kiss Me More - Doja Cat feat SZA

We hug and yes, we make love

And always just say "Goodnight" (la-la-la-la-la)

And we cuddle, sure I do love it

But I need your lips on mine

Can you kiss me more?

We're so young, boy

We ain't got nothin' to lose, oh oh

It's just principle

Baby, hold me

'Cause I like the way you groove, oh oh

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (oh-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

I, I feel like fuckin' something

But we could be corny, fuck it

Sugar, I ain't no dummy, dummy

I like to say, what if, but if

We could kiss and just cut the rubbish

Then I might be on to somethin'

I ain't givin' you one in public

I'm givin' you hundreds, fuck it

Somethin' we just gotta get into

Sign first, middle, last, on the wisdom tooth

Niggas wishin' that the pussy was a kissin' booth

Taste breakfast, lunch and gin and juice

And that dinner just like dessert too

And when we French, refresh gimme too

When I bite that lip, come get me too

He want lipstick, lip gloss, hickeys too, uh

Can you kiss me more?

We're so young, boy

We ain't got nothin' to lose, oh oh

It's just principle

Baby, hold me

'Cause I like the way you groove, oh oh

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la

All on my tongue, I want it (oh-la-la-la-la)

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

Say give me a buck, need that gushy stuff

Push the limit, no you ain't good enough

All your niggas say that you lost without me

All my bitches feel like I dodged the county

Fuckin' with you feel like jail, nigga

I can't even exhale, nigga

Pussy like holy grail, you know that

You gon' make me need bail, you know that

Caught dippin' with your friend

You ain't even have man, lyin' on ya-, you know that

Got me a bag full of brick, you know that

Control, don't slow the pace if I throw back

All this ass for real (ah)

Drama make you feel (ah)

Fantasy and whip appeal

Is all I can give you

Can you kiss me more?

We're so young, boy

We ain't got nothin' to lose, oh oh

It's just principle

Baby, hold me

'Cause I like the way you groove, oh oh

Oh darling

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

Boy, you write your name, I can do the same

Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la

All on my tongue, I want it

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Kiss Me More - Doja Cat feat SZA

Kami berpelukan dan ya, kami bercinta

Dan selalu katakan "Selamat malam" (la-la-la-la-la)

Dan kami berpelukan, pasti saya menyukainya

Tapi aku butuh bibirmu di bibirku

Bisakah kamu lebih menciumku?

Kami sangat muda, Nak

Kita tidak akan rugi apa-apa, oh oh

Itu hanya prinsip

Sayang, peluk aku

Karena aku suka caramu groove, oh oh

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya (oh-la-la-la-la)

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya

Aku, aku merasa ingin melakukan sesuatu

Tapi kita bisa jadi klise, persetan

Sugar, aku bukan dummy, dummy

Saya suka mengatakan, bagaimana jika, tetapi jika

Kita bisa mencium dan memotong sampah

Lalu aku mungkin akan melakukan sesuatu

Aku tidak akan memberimu satu di depan umum

Aku memberimu ratusan, persetan

Sesuatu yang harus kita lakukan

Tanda tangan pertama, tengah, terakhir, pada gigi bungsu

Niggas berharap bahwa vagina itu adalah bilik ciuman

Cicipi sarapan, makan siang, dan gin dan jus

Dan makan malam itu seperti hidangan penutup juga

Dan saat kita orang Prancis, segarkan juga

Saat aku menggigit bibir itu, tangkap aku juga

Dia ingin lipstik, lip gloss, cupang juga, eh

Bisakah kamu lebih menciumku?

Kami sangat muda, Nak

Kita tidak akan rugi apa-apa, oh oh

Itu hanya prinsip

Sayang, peluk aku

Karena aku suka caramu groove, oh oh

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya (oh-la-la-la-la)

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya

Katakan beri aku uang, butuh barang yang menyembur itu

Dorong batasnya, tidak, kamu tidak cukup baik

Semua niggas Anda mengatakan bahwa Anda tersesat tanpa saya

Semua pelacur saya merasa seperti saya menghindari county

Fuckin 'dengan Anda merasa seperti penjara, nigga

Aku bahkan tidak bisa menghembuskan nafas, nigga

Pussy seperti cawan suci, Anda tahu itu

Anda akan membuat saya membutuhkan jaminan, Anda tahu itu

Tertangkap dippin 'dengan teman Anda

Anda bahkan tidak punya pria, berbohong pada Anda-, Anda tahu itu

Memberi saya sekantong penuh batu bata, Anda tahu itu

Kontrol, jangan memperlambat kecepatan jika saya mundur

Semua keledai ini nyata (ah)

Drama membuatmu merasa (ah)

Daya tarik fantasi dan cambuk

Apakah semua yang bisa saya berikan kepada Anda

Bisakah kamu lebih menciumku?

Kami sangat muda, Nak

Kita tidak akan rugi apa-apa, oh oh

Itu hanya prinsip

Sayang, peluk aku

Karena aku suka caramu groove, oh oh

Oh sayang

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya

Nak, kamu tulis namamu, aku bisa melakukan hal yang sama

Ooh, aku suka rasanya, oh-la-la-la-la-la

Semua di lidah saya, saya menginginkannya

(Tribunnews.com)