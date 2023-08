Aldi Taher Sebut I Love Dewi Perssik hingga Presiden Jokowi di The Sounds Project

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aldi Taher turut menjadi penampil di festival musik The Sounds Project Vol.6 yang digelar di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/8/2023).

Dalam penampilannya, Aldi Taher lagi-lagi menyebutkan beberapa nama degan ucapan "I Love You".

Nama pertama yang ia sebut yaitu Presiden Jokowi daan kemudian Ketua PDIP, Megawati Soekarno Puteri.

"I love pak Jokowi, I love Bu Megawati, I love you semuanya," ucap Aldi Taher di atas panggung.

Kemudian tak lupa, mantan istrinya yang selalu disebut Aldi Taher di berbagai kesempatan termasuk saat tampil di The Sounds Project.

"I love you Dewi Perssik," ungkap Aldi Taher yang langsung disambut meriah para penonton.

Dalam penampilannya, Aldi Taher membawakan beberapa lagu Coldplay di antaranya Yellow dan Fix You.

"Assalamualaikum, I love you indonesia. Are you redy Sounds Project, lets go," ungkap Aldi Taher sembari jingkrak-jingkrak.

"Oke untuk indonesia damai sejahtera," lanjutnya.

Banyak kehebohan yang ditampilkan Aldi Taher di panggung The Sounds Project.

Seperti ia membuka baju dan turun ke barisan penonton.

Hingga mengajak duet satu wanita menyanyikan lagu Fix You.