Chord Gitar Hampir Sempurna - Rendy Pandugo: Terbang Bersamaku, Bila Kau Mau

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Hampir Sempurna dari Rendy Pandugo dalam artikel ini.

Lagu Hampir Sempurna dari Rendy Pandugo dirilis tahun 2017.

Tembang ini tergabung dalam album original soundtrack film Galih & Ratna.

Hampir Sempurna mengisahkan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta.

Sesuai dengan judulnya, sosok tersebut merasa hidupnya hampir sempurna hanya perlu sang pujaan hati di sampingnya.

Rendy Pandugo (Tangkapan Layar YouTube Rendy Pandugo)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Buat Aku Tersenyum - Sheila On 7: Bila Ku Lelah Tetaplah di Sini

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Hampir Sempurna - Rendy Pandugo:

Intro : C Dm F..

C Dm F..

C Dm F

Sunyi malam.. tanpa suara

C Dm F

hanya hati yang bicara..

C Dm F

kau di sampingku.. diam membisu

Am Em F

meski riuh dera jiwaku..

Dm Em F

Mungkinkah ada.. satu kesempatan..

Dm Em F

merangkum rasa.. yang kini ada ho..

Reff :

C Dm F

Terbang bersamaku, bila kau mau

C Dm F

genggamlah hatiku..

C Dm F

meski tak sempurna, separuh sayapku

Am Em D G

langit berbintang memelukku..

C Dm F..

erat..

Int. C Dm F..

C Dm F

Andai ku bisa.. inginku mengerti

C Dm F

betapa kini ku merindumu..

C Dm

hanya namamu..

F Am

yang kini terus mengisi

Em D

gema ruang-ruang jiwaku..

Dm Em F

Semoga ada.. satu kesempatan..

Dm Em F

merangkum rasa.. yang kini ada ho..

Reff :

C Dm F

Terbang bersamaku bila kau mau

C Dm F

genggamlah hatiku..

C Dm F

meski tak sempurna separuh sayapku

Am Em D G

langit berbintang memelukku..

C Dm F.. C Dm F..

erat..

Am Em Dm.. Am Em D..

erat.. hu uu..

Dm Em F

Semoga ada.. satu kesempatan..

Dm Em Bb Gsus4-G

merangkum rasa.. yang kini ada ho..

Reff : [Overtune]

D Em G

Terbang bersamaku, bila kau mau

D Em G

genggamlah hatiku..

(genggam dan terbang bersamaku)

D Em G

meski tak sempurna, separuh sayapku

Bm A G

langit berbintang memelukku uuu yeah..

(langit berbintang kan memelukku..)

D Em G

Terbang bersamaku, bila kau mau

D Em G

genggamlah hatiku.. uh..

(genggam dan terbang bersamaku)

Bm A G

meski tak sempurna, separuh sayapku

Bm A G -F#m

langit berbintang memelukku..

Em F#m G -F#m

langit berbintang memelukku yeah..

Em F#m C A

langit berbintang memelukku uuu..

D Em G..

erat.. ye e ee ah..

Outro : D Em G..

no no oh..

(Tribunenws.com)